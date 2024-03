Maria, 97 anni e una storia a lieto fine: chiede compagnia ai carabinieri, poi offre loro una torta

In una società iperconnessa, dove il like e i follower misurano la popolarità, ci sono storie che arrivano da un mondo lontano eppure vicinissimo, fatto di orgoglio, ma anche lacrime e dolore-



Proprio quel mix di stati d'animo che ha provato Maria, 97 anni, che nella giornata di ieri ha improvvisamente sentito come insostenibile il peso della solitudine. Ha alzato il telefono e ha chiamato il numero di soccorso. Dall'altra parte del capo, hanno risposto i carabinieri della Stazione di Torino Lingotto, che in mezzo alle sue parole e alle sue lacrime hanno riconosciuto il bisogno di ascolto e compagnia da parte di una donna anziana che vive da sola.



E così si sono messi in auto e hanno deciso di raggiungerla, per tenerle un po' di compagnia. Arrivati alla sua porta, i militari hanno trovato anche una sopresa: nell'attesa, Maria aveva preparato una torta, per accogliere questi nuovi "nipoti" in divisa.



La tristezza si è così sciolta in sorrisi e sollievo, anche se solo per qualche ora. Un gesto, però, che ha racccolto anche il plauso della premier, Giorgia Meloni, venuta a conoscenza della vicenda tramite i social.