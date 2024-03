Il miglio buio: il collegamento tra la stazione Lingotto e il Grattacielo mostra il suo lato "oscuro"

Più che lato "oscuro", si dovrebbe parlare di lato buio. Letteralmente. E' l'effetto che - dopo una certa ora - si ottiene percorrendo la strada (pedonale o al massimo ciclabile) che collega il Grattacielo della Regione con la stazione ferroviaria del Lingotto.

Tra Lingotto e Nizza Millefonti

Accolta come una grande "rivoluzione" per chi si sposta da zona Lingotto a Nizza Millefonti, la scorciatoia mostra in realtà un limite piuttosto evidente, quando cominciano a calare le ombre della sera. Eventualità che, in attesa delle luci della primavera (e del cambio dell'ora), non è così remota.



Tra l'uscita del sottopassaggio che conduce alla stazione e l'inizio della passeggiata coperta che porta al Grattacielo, infatti, rimane un tratto di strada (nemmeno troppo breve: saranno oltre cento metri) completamente privo di illuminazione. I lampioni che sono presenti, infatti, sono rivolti verso l'Oval del Lingotto, ma quando la struttura non è in funzione restano spenti.

Uscita nel buio (dopo una certa ora)

L'effetto, dunque, è che usciti dal sottopassaggio (o allontanandosi dalla sede della Regione) si piomba nel buio più assoluto, dopo una certa ora. Talmente buio che i pedoni spesso usano le torce dei telefoni cellulari per illuminarsi la strada. Una questione di sicurezza, non solo per guardare dove si mettono i piedi, ma anche di tutela personale.



Una situazione, peraltro, che si somma a quella già piuttosto nota della Passerella Olimpica, che invece collega (sempre per i pedoni) l'ex Moi e il centro commerciale del Lingotto. Anche qui, a causa dei vandali, le luci sono ormai una rarità.