Vanchiglietta: lavori sui binari del tram, chiuso un tratto di corsia in corso Belgio

Proseguono i lavori di riqualificazione della linea 15: dalla mattinata di oggi, infatti, gli operai sono all'opera in corso Belgio all'altezza dell'incrocio con corso Tortona.

Gli interventi

Gli interventi si stanno concentrando sulla sostituzione dei binari del tram, in direzione centro subito dopo l'intersezione. Per l'occasione, è stato anche chiuso il controviale di corso Tortona in direzione corso Casale.

Traffico deviato

Per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori, una corsia di corso Belgio è stata chiusa con il temporaneo restringimento della carreggiata e la deviazione del traffico sull'altro senso di marcia.