Via Viotti, nel cuore di Torino una strada che sprofonda nell'abbandono

Tra le strade del centro di Torino che stanno subendo una condizione di particolare degrado e desertificazione, ce n'è una che sta soffrendo molto più delle altre: si tratta di via Viotti, lembo di asfalto che congiunge via Pietro Micca a via Bertola e alla Galleria San Federico, un tempo ricca di fermento commerciale e ora costretta a “navigare a vista”.

La situazione

Passeggiando sotto il portico, la sensazione di abbandono si avverte in modo importante. Oltre ai bivacchi, già da tempo segnalati anche in Consiglio Comunale, non può non saltare all'occhio la desolante situazione delle vetrine vuote: a resistere, ormai, sono solo un paio di catene di abbigliamento e una banca, che nel weekend però è chiusa lasciando l'angolo con via Monte di Pietà ulteriormente scoperto.

Graffiti “poco artistici”

Come se non bastasse, l'area è diventata ormai terra di conquista per writers improvvisati, che invece di alleviare il degrado hanno deturpato ulteriormente gli spazi con graffiti, scritte e disegni su vetrine, muri e colonne che di artistico hanno ben poco.