Area Parri: sulle ceneri dell'ex scuola, al via i lavori per il nuovo Polo 06. Fine a spaccio e degrado?

Al via i cantieri per il nuovo Polo 06 che sorgerà sulle ceneri dell’ex scuola Parri, tra corso Massimo D’Azeglio e via Pietro Giuria. La struttura era stata completamente abbattuta tra novembre 2021 e gennaio 2022. Il nuovo edificio è stato finanziato grazie al bando del Ministero dell’Istruzione per un importo pari a 3 milioni di euro.

Il progetto prevede servizi che vanno dal nido alla scuola d’infanzia con spazi dedicati ai laboratori permanenti di ricerca e di innovazione. Saranno aperti al territorio e alla partecipazione dei cittadini, condividendo, servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali, già attivati nelle vicinanze in altre strutture di proprietà comunale.

La parola fine al degrado?

Un intervento molto atteso dal tutto il quartiere anche perché porrebbe fine, almeno in teoria, al grande fenomeno di spaccio e di microcriminalità che si era venuto a creare in quella zona, ormai inutilizzata.

"Il nuovo polo fungerà da presidio sul territorio e per il territorio - conferma il presidente Massimiliano Miano - con spazi aperti alla collettività anche in orari extra scolastici. Assieme all'assessora all'istruzione, Carlotta Salerno, racconteremo alla Comunità come può un nuovo Polo Educativo all'avanguardia, rigenerare e restituire dignità ad uno spicchio di quartiere fino a qualche tempo fa in balia di degrado e spaccio”.

Una situazione di degrado che si è protratta troppo a lungo. "Per lo spaccio non è cambiato nulla” conferma Giuseppina Palazzo, che insieme a Carlo Femiani gestisce Casa Garibaldi e che già due anni fa segnalava le difficoltà causate dalla microcriminalità.

Matteo Tabasso (Torino Bellissima), che in passato si era già espresso sulla questione, resta scettico. "La mancanza di passaggio di auto per la creazione del cul de sac, gli spacciatori hanno vita facile e l'area è più pericolosa perche manca il controllo esercitato dai veicoli in transito".

La presentazione ai cittadini

L’appuntamento per la presentazione del nuovo Polo, sarà proprio a Casa Garibaldi, il 21 marzo alle ore 17.30.

La consegna dell'intero progetto invece è prevista per il 2026.