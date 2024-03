Uomo annegato ai Murazzi, Lo Russo: "Grazie a Rasel, il giovane che ha cercato di salvarlo. Sarà premiato"

Un gesto che purtroppo non è bastato, a evitare la morte del cinquantenne - proprio sotto gli occhi della moglie -. Ma uno slancio di generosità tale da non passare inosservato. E lo stesso sindaco di Torino; Stefano Lo Russo, ha voluto tributare il proprio apprezzamento nei confronti di questo giovane, di nome Rasel. "U na persona è annegata ai Murazzi del Po e ai suoi cari vanno le nostre condoglianze in questo momento di dolore - ha detto il sindaco, affidando il messaggio ai suoi canali social -. Ci tengo però a ringraziare Rasel il nostro concittadino di origini bengalesi che, vedendo questa persona in difficoltà, si è buttato per provare a soccorrerla. Non ci è riuscito, ma credo davvero sia un bellissimo esempio per tutte e tutti noi: incontrerò Rasel e proporrò al Consiglio comunale di dargli un riconoscimento ufficiale per il suo gesto''.