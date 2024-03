Gli ambientalisti di GreenTO “sfidano” il Comune sul trasporto pubblico: “Dove vogliamo arrivare?”

“Dove vogliamo arrivare?”: è questo il nome dell'iniziativa pubblica lanciata dall'associazione GreenTo – circolo Legambiente per sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza riguardo la situazione del trasporto pubblico locale a Torino.

Attraverso il profilo Instagram @dovevogliamoarrivare, gli attivisti vogliono raccogliere le suggestioni provenienti dalle persone che utilizzano il tpl: “Negli ultimi mesi - spiegano – abbiamo incontrato diverse volte gli assessorati competenti, presentando una proposta concreta ma restando sostanzialmente inascoltati. Adesso vogliamo riprovarci “dal basso” raccontando sui social come funzionano le cose attraverso gli occhi di chi utilizza i trasporti”.

Un'azione “forte”

Ma da GreenTO non si fermano qui, perché la promessa è quella di incalzare la Città di Torino: “La nostra proposta - concludono – prevedeva un investimento di 500 milioni in 5 anni, molto meno del costo della singola Metro 2, con scelte apparentemente impopolari ma in grado di ottimizzare davvero il servizio; quando raccoglieremo intorno a noi una massa critica sufficiente, organizzeremo un'azione forte per sollecitare il Comune”.