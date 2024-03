Bagno di folla per Carlo Verdone al Glocal Film Festival: "Avete una città meravigliosa" [VIDEOINTERVISTA]

Carlo Verdone arriva a Torino per inaugurare la mostra di fotografie da lui scattata una collezione di immagini che ritraggono panorami, alberi, ma soprattutto cieli e nuvole, queste da lui stesso definite "preghiere senza parole".

"C'è del misticismo in questi miei scatti - spiega il regista e attore ospite del Glocal Film Festival -. C'è dello stupore mentre guardo questi colori, albe e tramonti c'è anche un ringraziamento al Padre Eterno che riesce a darmi una varietà di colori, di umori sempre belli anche quando sono tempeste. È un segnale di potenza, di forza, di movimento. C'è vita nelle mie fotografie".

Di che preghiera ci sarebbe bisogno oggi?

"Una preghiera per un senso di spiritualità verso questo mondo. Tutto è fondato sul materialismo, sulla superficialità. Occorre riflettere e acquistare un bagaglio spirituale molto importante perché ci farebbe vedere le cose in maniera diversa".

A Torino riceve il Premio Stella della Mole e il Premio Bosca Viaggio in Piemonte. Che rapporto ha con la città?

"Molto buono. Artisticamente sono nato qui nel '78. Se non ci fosse stato Non Stop, non sarei qui. Il Museo del Cinema l'ho visto tante volte con mio padre, lo accompagnavo, è lui che mi ha introdotto alla magia del cinema, perché il Museo del Cinema è un luogo un po' magico."

Oltre al Museo c'è qualche luogo della città che le è rimasto nel cuore?



"Ce ne sono tantissimi. Piazza Carignano, Palazzo Reale, ma anche le strade piccole, con questi nomi un po' francesi, avete una città meravigliosa voi, molto elegante".

Altri progetti che la vedranno tornare in città?

"Se ci sarà la possibilità con molto piacere".