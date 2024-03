La "Pasqua è Reale" alla Palazzina di Stupinigi: cioccolato, uova e prelibatezze di ogni genere [FOTO]

L'inaugurazione è stata all'insegna del cioccolato, delle uova e di prelibatezze di ogni genere, per la gioia dei golosi (e non solo). Dopo l'appuntamento natalizio, diventato un classico capace di attirare visitatori e curiosi da ogni angolo del Piemonte, anche la 'Pasqua è Reale' alla Palazzina di Caccia di Stupinigi.

La residenza sabauda del Comune di Nichelino, patrimonio dell'Unesco, con le sue scuderie reali riscaldate e coperte, ha inaugurato nel pomeriggio la seconda edizione della kermesse, con le autorità cittadine presenti in tarda mattinata e l'assessore regionale all'Artigianato Andrea Tronzano a fare gli onori di casa con l'organizzatrice Loredana Tursi e la direttrice della Palazzina di Caccia Marta Fusi. Pasqua è Reale saprà sorprendere con un Villaggio Pasquale ricco di fantastiche attività per tutta la famiglia: Mostra "Dolci pasquali d’autore" legata alla solidarietà, Mercatino pasquale, Spettacoli teatrali e Degustazioni guidate, Laboratori creativi per adulti e piccini, Attività Ludiche e di intrattenimento, Museo della Palazzina di Caccia di Stupinigi, Street Food.

Una sorta di regno dell'allegria, che dà appuntamento a tutti in questo weekend, stasera fino alle ore 20 e domani, domenica 24 marzo, con orario continuato dalle 10 alle 20. Ecco tutte le iniziative in programma:

MOSTRA DI DOLCI PASQUALI D’AUTORE

Una esposizione unica, allestita da Aura Eventi, ospiterà tanti preziosi, elaborati, bizzarri, dolci d’autore. Prestigiosi Maestri del Gusto, cioccolatieri e pasticceri, in collaborazione con il Comitato Gianduijotto Torino, con le loro fantastiche uova di cioccolato artistiche e artigianali renderanno omaggio alla gioiosa Festa pasquale.

La bellezza si lega all’Amore con la Solidarietà. Come? Chi volesse acquistare un’opera d’autore, potrà donare il contributo pari al valore dell’opera esposta, direttamente alle associazioni solidali dell’ospedale infantile Regina Margherita Associazione Amici dei Bambini Cardiopatici e Associazione Forma, presenti in manifestazione.

HAPPY LAB

Nel fantasmagorico Villaggio pasquale allestito con la creatività e professionalità di Lally Decò adulti e piccini potranno partecipare a tanti laboratori creativi per la realizzazione di un addobbo pasquale da portare a casa e a tante attività di intrattenimento. Scopriamole: Caccia all’Uovo… a ciascuno il suo by Parchi Reali Una esperienza sensoriale, educativa e coinvolgente per tutti! Si parte alla ricerca di uova diverse di volatili insetti e rettili tra foglie, paglia, rami...

Ma non è finita qui si gioca adulti e piccini a “La Volpe Detective” Avete la furbizia di una volpe per riconoscere una varietà di 14 uova e il loro nido? Giocate a questa attività con tutta la famiglia ( adulti e piccini) divertendovi con la guida dei professionisti dei Parchi Reali Scopo della missione? Completare la cartolina-diploma e ottenere un grandioso Buono sconto per andare a conoscere dal vivo la realtà dei Parchi Reali.

Fantasy Lab by Associazione Oltre Aps

Ci sarà da sbizzarrirsi nella realizzazione tutti insieme di un simpaticissimo addobbo pasquale o un accessorio per voi , dai simpatici cerchietti a coniglietto, alla coroncina da appendere con le uova di pasqua di cartoncino, girandole e….non accontentavi. I professionisti dell’Associazione Oltre aps vi cattureranno con un bravissimo truccabimbi e andranno oltre le parole. Come? Nello spazio Letture animate, potrete partecipare, a storie interattive pasquali create e interpretate da Troletti Sara e youtuber / ballerina Red Fryk Hey. Entrate nel loro immaginario teatrino.

Per gli adulti una decorazione pasquale con il PATCHWORK by Idee di Cotone. Interessante per tutti gli adulti sarà decorare il proprio simbolo pasquale con la tecnica del patchwork senza ago. Come? Basterà seguire i preziosi suggerimenti dell’esperta Patrizia Maria Binello e usare la fantasia utilizzando stoffe, passamaneria, perline e… Uova di Pasqua a modo tuo? Facile con Uto! Bambini, pronti a decorare la tavola di Pasqua? Piume, gemme, pennarelli, tempere, colla e tanto altro per personalizzare il vostro uovo ed il suo porta uovo! Liberate la vostra creatività! Adatto ai bambini dai 3 ai 12 anni.

CHOCO STORIES by Museo del Cioccolato di Torino In anteprima per tutti i bambini il Museo del Cioccolato presenta la sua nuova apertura attraverso storie curiose e originali sul mondo del cioccolato raccontate direttamente dalla direttrice del Museo, Beatrice Calcagno.

CLICK CON IL PULCINO REALE La simpaticissima mascotte sarà la protagonista del villaggio nell’allegro set allestito da Aura Eventi, e accoglierà tutti i bambini per scattare con loro una foto ricordo della giornata di festa.

LE SFAVILLANTI UOVA DI ROBERTO NOCERINO in stile FABERGE’

Pezzi unici, rari realizzati scrupolosamente a mano e con molta dedizione da parte dell’artista che con dovizia, ricercatezza e passione si lascia ispirare allo stile Farbegè con molta originalità. Opere estrose irripetibili e raffinate ricche di elementi preziosi come cristalli Swarovsky, pietre, argento , ceramica, porcellana, cammei, paillettes, perle. Hanno incantato la Regina Elisabetta di Inghilterra e potranno essere ammirate per la prima volta anche alla Palazzina di Caccia.

"UOVA IN FAVOLA" UNA STORIA DA GUSTARE a cura del Maestro del Gusto Franco Ugetti. Una storia animata fantastica e allegra per tutta la famiglia. I protagonisti? Tutti voi e alcuni simpatici animaletti di cioccolato, che in un viaggio avventuroso, a bordo di un'arca immaginaria saranno protagonisti di belle vicissitudini con tanti preziosi messaggi. E per finire... si degusta tutti! Ma per i bambini ancora una dolce sorpresa artigianale in omaggio realizzata in collaborazione di Valrhona Cioccolato! ORARI Sabato e domenica: 23 e 24 marzo ore 11.30 - Durata : 45 minuti

“IL CIOCCOLATO: UNIVERSO PERFETTO” Percorso di Degustazione guidata per adulti, a cura del Maestro del Gusto Franco Ugetti Partner Valrhona Dal seme di cacao agli esaltanti carrè di cioccolato. Usa tutti i sensi per coglierne le sorprendenti sfumature dei suoi aromi. Regalati un’esperienza gustativa unica, interattiva e gioiosa, ricca di insoliti racconti e curiosità sull’irresistibile dolce dalle mille peculiarità! ORARIO DEGUSTAZIONE Sabato e domenica: 23 e 24 marzo ore 10.30 - Durata : 45 minuti

SPETTACOLO TEATRALE “CHE SORPRESE A CORTE” by Arte in Vita Un meraviglioso spettacolo teatrale per tutta la famiglia da 0 a 99 anni, con aneddoti curiosi e divertenti sulla vita dei personaggi alla corte di Stupinigi. Risate, racconti comici, musica animeranno lo show coinvolgente, sospeso tra storia e immaginazione, dove non mancheranno sorprese caramellose by Gwenda ORARI SPETTACOLI Sabato e domenica: 23 e 24 marzo - ore 15.00 - ore 16.15 - ore 17.30 Durata : 45 minuti

VISITA IL MUSEO DELLA PALAZZINA DI CACCIA I visitatori nei meravigliosi ambienti barocchi della residenza di caccia, tra curiosità e storia, esploreranno il mondo visto dai Savoia. La Palazzina apre le sue regali stanze arredate e si trasforma nel “palazzo della natura”, cuore della storia, diventa anche un libro della giungla di Salgari da sfogliare con il naso all’insù.

MERCATINO PASQUALE ARTIGIANALE E STREET FOOD INGRESSO GRATUITO Curiose bancarelle di artigianato pasquale, bijoux, oggetti di design hand made e eccellenti proposte enogastronomiche tipiche e a km0 da regalare come dono pasquale. Lasciatevi tentare dalle gustose proposte culinarie per adulti e piccini. Si spazia dalle deliziose merende della caffetteria, i frizzanti aperitivi, per poi assaporare un pranzo o cena da street food.

Il programma della due giorni

Sabato 23 marzo - Inaugurazione alle ore 15 con istituzioni e illustri Cioccolatieri e Pasticceri autori della Mostra dei Dolci d’Autore per beneficenza; presenza delle Maschere della città di Nichelino Monsù Panatè e Madama Farina e della città di Vinovo la Bela Pulaiera e il Cucaeuv , legate alla tradizione contadina legata.

Inverno e Primavera si presentano! Un’alternarsi di stagioni e sketch divertenti sul tema della Pasqua dei personaggi Inverno e Primavera dell’associazione Salotto Educativo, vi coinvolgeranno come non mai. Arriva Magic Jolly con associazione Forma dell’ospedale Regina Margherita

Domenica 24 marzo - Un selfie con i Cosplayers di Accademia 72 e gadget per i bambini insieme all’associazione Amici Bambini Cardiopatici dell’ospedale Regina Margherita.

INGRESSO GRATUITO per Mercatino Pasquale e Street Food

INGRESSO A PAGAMENTO per Mostra “Dolci d’Autore” , Spettacoli teatrali e Degustazioni guidate, Laboratori creativi per adulti e piccini, Attività di intrattenimento, Museo della Palazzina di Caccia di Stupinigi

ACQUISTA I TUOI BIGLIETTI per vivere un week end dolcissimo. I biglietti possono essere acquistati on line oppure presso la BIGLIETTERIA IN LOCO durante i giorni della manifestazione.

Per ulteriori info cliccare su www.pasquareale.it