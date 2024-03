Ferito a colpi di machete, fuori pericolo il 24enne cui è stata amputata una gamba

E’ stato estubato e non è più in prognosi riservata il giovane aggredito e ferito a una gamba con un machete una settimana fa in via Panizza, nel quartiere di Mirafiori.

Prognosi di 120 giorni

A seguito delle ferite riportate, i sanitari hanno dovuto amputargli parte dell’arto. Il giovane è sveglio e cosciente ed è ricoverato in terapia intensiva con una prognosi di 120 giorni.

Tre i fermati dalla Polizia