Piazza Bengasi, in attesa del ritorno del mercato si festeggia

Domenica 7 aprile dalle 9 alle 19 una grande festa all’aperto in piazza Bengasi “Aspettando il mercato….”

Una giornata all’insegna dello shopping, dell’intrattenimento e dei giochi all’aperto. Un evento realizzato dall'associazione commercianti Commercio Insieme, a Bengasi in Vetrina e con il patrocinio della Circoscrizione 8.

Il ritorno del mercato

Il ritorno tanto atteso del mercato è previsto entro il 2026. Il Governo ha infatti accolto la richiesta della Città di recuperare 13 milioni di euro, per fare fronte al rincaro dei materiali. A causa degli aumenti, i lavori ammontano ora ad oltre 33milioni di euro.

La piazza sarà interamente riqualificata con 173 stalli a disposizione degli ambulanti con un nuovo layout, gli impianti elettrici ed idrici ad uso del mercato saranno in appositi pozzetti a pavimento. L’intervento prevede inoltre la riorganizzazione della viabilità confermando la ridefinizione di via Nizza lungo il perimetro Ovest. Oltre che nella parte centrale di piazza Bengasi, 26 operatori troveranno posto nell’ultimo l’ultimo tratto di via Onorato Vigliani che si immette nella piazza.

Al di sotto della piazza sarà realizzato il parcheggio sotterraneo, di due piani interrati, per un totale di 639 posti auto.