Incontri online in modalità di navigazione in incognito

Gli appuntamenti online stanno diventando sempre più popolari ogni anno. Qui puoi facilmente trovare interlocutori interessanti, nuovi amici o anche l’amore. Tuttavia, è importante capire che non tutte le persone sono pronte a mostrare se stesse e il proprio profilo agli utenti di un sito o di un'app di incontri. Alcune persone non vogliono che i loro amici e familiari sappiano che sono registrati su un servizio di appuntamenti. Alcune persone preferiscono non lasciare "tracce" della loro presenza sulle pagine di altri utenti, per non attirare inutilmente l'attenzione su di sé. E alcune persone hanno le loro motivazioni, completamente diverse tra loro. Ma resta il fatto che in molti apprezzano davvero l'anonimato e la riservatezza.

Allo stesso tempo, non tutti i siti e le app di incontri classici offrono ai propri utenti la possibilità di utilizzare le loro funzioni in modalità di navigazione in incognito. Inoltre, alcuni servizi agiscono esattamente al contrario: notificano ad altri utenti che hai visitato la loro pagina, motivandoli così a fare conoscenza e non a tutti piace. Fortunatamente, ci sono eccezioni anche tra i servizi di appuntamenti.

Tinder ti consente di visualizzare i profili di altri utenti in modalità di navigazione in incognito

All'inizio del 2023, il team di sviluppo di Tinder ha annunciato la possibilità di utilizzare la modalità di navigazione in incognito durante la visualizzazione dei profili di altri utenti. Inoltre, è presente una funzione "Blocca profilo" che consente di rimuovere gli account utente dall'elenco delle raccomandazioni. In precedenza, era disponibile una funzione simile: "Blocca contatti", ma ora è stata ampliata.

Ma siamo ancora interessati alla modalità di navigazione in incognito.

E qui c'è una sfumatura non molto piacevole. Per visualizzare i profili di altre persone in modo anonimo, dovrai sicuramente pagare un abbonamento a Tinder Plus, Gold o Platinum. In caso contrario, non sarà possibile utilizzare la modalità di navigazione in incognito e questo pone restrizioni notevoli. Soprattutto per quegli utenti che, in linea di principio, non hanno bisogno di un account premium, ma sono costretti a pagarlo solo per usufruire della modalità di navigazione in incognito.

Lo scopo di questa funzionalità è quello di aumentare il livello di sicurezza e riservatezza degli utenti sul sito. Dopotutto, non sempre vuoi che il tuo profilo sia disponibile per tutti, soprattutto se sei una celebrità, lavori in un determinato campo o semplicemente non vuoi essere visibile su Internet. Inoltre, puoi evitare messaggi indesiderati o spam da estranei.

Naturalmente, la motivazione di Tinder è assolutamente ovvia: trovare nuovi modi per monetizzare l'applicazione e attirare più fondi. Se si è disposti a pagare per l'opportunità di rimanere in incognito o meno è una questione individuale.

Con tutto questo, è importante ricordare che la modalità di navigazione in incognito non ti garantisce una sicurezza completa durante gli appuntamenti online. Se vuoi incontrarti e comunicare in modo più sicuro, conoscere meglio i tuoi interlocutori prima di un incontro vero e proprio ed essere sicuro di non aver commesso un errore, possiamo consigliarti di comunicare in video chat. Ne parleremo dopo!

In che modo la chat video online rende gli appuntamenti online più sicuri e quale servizio scegliere per te stesso

La chat video online è uno dei modi migliori per assicurarti di parlare con una persona reale. Durante una videochiamata, puoi vedere l'aspetto dell'altra persona, sentire la sua voce e valutare il suo comportamento. Questo ti aiuterà a ottenere un'immagine migliore della persona e a decidere se vuoi continuare a comunicare.

Diamo un'occhiata ad alcune chat video popolari:

Azar — una chat video online in cui non solo puoi comunicare con persone interessanti a uno a uno, ma anche condurre flussi video per un vasto pubblico e persino raccogliere donazioni. Inoltre, qui puoi visualizzare i profili degli altri partecipanti e aggiungerli alla tua lista di amici per non perderli in futuro.

Bazoocam — un'altra chat video popolare, anche se per alcuni aspetti è piuttosto obsoleta. Non ci sono impostazioni flessibili per la ricerca di interlocutori in base a vari parametri, ma ci sono minigiochi online che aiutano a diversificare la comunicazione e a renderla più divertente. Ha anche una propria piattaforma di streaming video 18+.

CooMeet — una video chat online funzionale con un filtro di genere privo di errori, impostazioni flessibili per la ricerca di partner di chat, comode app mobili, un traduttore di messaggi integrato, moderazione di alta qualità e servizio di supporto. Se sei interessato a incontri seri con il sesso opposto, https://coomeet.com/it/bazoocam è esattamente ciò di cui hai bisogno.

Chatous — una chat video piuttosto interessante con una serie di caratteristiche particolari. Ad esempio, qui non solo puoi chattare, ma anche scambiare file multimediali, inviare messaggi che si autoeliminano e anche cercare persone con interessi simili utilizzando hashtag appropriati. A volte questo si rivela molto utile.

Shagle — una semplice chat video con un filtro di genere per incontrare nuove persone. Gli sviluppatori si concentrano sull'anonimato e sulla riservatezza, come è stato detto più volte. Qui puoi anche fare regali virtuali ai tuoi utenti preferiti per attirare la loro attenzione.

Ma quanto sono migliori le chat video rispetto ai tradizionali servizi di incontri in termini di sicurezza, privacy e anonimato? Proviamo a rispondere a questa domanda.

Ecco alcuni dei modi in cui la chat video online rende gli appuntamenti online più sicuri:

Aiuta a identificare i truffatori. I truffatori spesso utilizzano foto e informazioni false sui loro profili. Durante una videochiamata, puoi vedere immediatamente che la persona non è chi dice di essere.

Ti impedisce di incontrare persone pericolose. Alcune persone usano i servizi di appuntamenti online per trovare vittime per i loro crimini. Se parli con una persona tramite video, puoi valutare il suo comportamento e capire se rappresenta un pericolo per te.

Crea un sentimento di fiducia. Una volta che comunichi con una persona tramite video, sarà più facile per te fidarti di lei. Questo è particolarmente importante se hai intenzione di incontrartici di persona.

Con tutto questo, gli utenti devono capire chiaramente che la loro sicurezza su Internet è principalmente una loro preoccupazione. Nessun algoritmo o moderazione può proteggerti al 100% da aggressori, malintenzionati o normali troll di Internet. E anche la modalità di navigazione in incognito a tal proposito non è una panacea, perché tu stesso puoi contattare il truffatore e uscire con lui, cadendo in una trappola. Pertanto, fai attenzione e stai all'erta!

Riassumiamo

La modalità di navigazione in incognito su Tinder è un'iniziativa davvero fantastica che probabilmente sarà presto seguita da altri popolari servizi di appuntamenti. La domanda è a quali condizioni verrà offerta una tale opportunità. Perché non tutti gli utenti sono disposti a pagare per l'accesso premium su base continuativa per visualizzare in modo anonimo i profili di altre persone.

E' probabile che molto presto vedremo molte interessanti novità in questa direzione. Ti consigliamo di seguire gli aggiornamenti sui siti Web delle piattaforme di incontri più popolari per non perdere notizie e nuove funzionalità. A nostra volta, cercheremo di informarti su di loro in modo tempestivo.