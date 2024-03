Nuovi alberi nei mercati di corso Svizzera e piazza Barcellona

Un po' di verde in più anche per la Circoscrizione 4: nei giorni scorsi, infatti, sono stati piantati nuovi alberi in aree molto specifiche del territorio.

Nuovi alberi nei mercati

In linea con quanto accaduto in altre parti di Torino, infatti, i nuovi arrivi hanno interessato i mercati: nel caso specifico si tratta di quelli di corso Svizzera, nel quartiere Campidoglio, e di piazza Barcellona, nel quartiere San Donato.

Gli interventi fanno parte del piano generale della Città previsto per quelle aree specifiche e ribattezzato “Alberi e fioriere nei mercati”.