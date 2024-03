Rami sempre più vicini ai cavi della luce: nel villaggio degli istriani potate le piante e puliti i tombini

Tombini puliti e rami potati al Villaggio Santa Caterina nel quartiere Lucento, a seguito della segnalazioni dei residenti.

Il villaggio dei profughi

In quest’area di Città a metà degli anni ’50 si erano insediati centinaia di profughi provenienti da Istria, Fiume e Dalmazia. Nei mesi scorsi, durante le iniziative legate al 10 febbraio il “Giorno del Ricordo” per le vittime delle Foibe, erano state segnalate ai consiglieri della Circoscrizione 5 diverse problematiche legate soprattutto a degli alberi che crescendo avevano raggiunto i cavi della corrente elettrica. In parallelo era stato evidenziato come spesso le caditoie si intasavano, soprattutto dopo le piogge.

Le sollecitazioni

Dopo le sollecitazioni dell’Associazione degli Istriani - accolte dal coordinatore della seconda commissione circoscrizionale Bruno Francavilla e portate all’attenzione del assessore Francesco Tresso dal presidente della 5, Enrico Crescimanno - Smat ha operato una pulizia approfondita della caditoie, mentre gli operatori del verde pubblico della Città di Torino hanno potato le piante pericolanti.

Crescimanno: “Per noi il verde resta una priorità”

“Ringrazio l’ufficio del verde del comune per questo intervento a seguito della nostra sollecitazione - commenta il presidente di circoscrizione Enrico Crescimanno - All’inizio del nostro mandato ci eravamo posti l’obiettivo di intervenire in questo luogo su cui, come giustamente segnalato da chi ci vive, negli anni è mancata la manutenzione. Restano i problemi legati all’asfalto e alla segnaletica, ma purtroppo, come ci viene detto dal Municipio, si interviene con i fondi che si ha a disposizione, molto spesso razionalizzati per gestire le urgenze. Per noi il verde resta una priorità e oggi siamo contenti di aver mantenuto la promessa ai residenti del Villaggio Santa Caterina”.

Francavilla: “Si torna a dare un’identità al villaggio”