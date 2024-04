Cantieri e caos in tangenziale: malcontento sui social. Dal 6 maggio chiude l'ingresso di corso Regina [FOTO E VIDEO]

Monta sui social network la rabbia dei "pendolari della tangenziale" di Torino. Da giorni, infatti, lungo l'arteria che già normalmente nasconde non poche insidie, tra incidenti e intoppi vari, si stanno moltiplicando i disagi a causa dei cantieri che interessano il tratto tra lo svincolo di Pianezza e quello di Collegno. Un intervento annunciato, da Ativa, ma che inevitabilmente ha portato rallentamenti e code per chi si muove aggirando la città, soprattutto per chi da nord si mette in viaggio verso sud.



L'intervento, infatti, riduce le carreggiate a disposizione delle auto e dei mezzi pesanti da tre a due corsie, ma al tempo stesso impone la chiusura dello svincolo di entrata da Collegno verso la direzione Sud della tangenziale (Savona/Piacenza), cui si aggiungono gli stop anche per chi vuole uscire agli svincoli di "confine" del cantiere, proprio Collegno e Pianezza. Ma servirà solo qualche altra ora di pazienza: secondo il programma, infatti, gli svincoli riapriranno la mattina del 19 aprile, mentre il cantiere nel suo insieme proseguirà fino al 24 del mese.



Dal sito Ativa, poi, si possono conoscere anche i passi successivi dei lavori, che partiranno dal 6 maggio e dureranno - ciascuno - circa 2 settimane. La terza fase riguarderà il tratto in corrispondenza dello svincolo di C.so Regina Margherita, con la chiusura dello svincolo di uscita; il traffico diretto a Torino/C.so Regina Margherita potrà utilizzare l’uscita di Savonera e, mediante la rotatoria, rientrare sulla competenza autostradale in direzione C.so Regina Margherita.