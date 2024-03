Svuota il posacenere a terra ma viene rimproverato e costretto a prendere scopa e paletta per pulire

"Amo iniziare le mie giornate al bar, con una buona colazione e la lettura dei giornali. Mi ero appena seduto. Davanti a me una vetrata, con visibilità sulla pubblica via. Un signore (poco signore e tanto maleducato ed incivile) che parcheggia la sua auto ad una decina di metri dal bar. A circa 5 metri da lui, un cestino per i rifiuti, compreso lo spazio delle cicche delle sigarette. Stavo per fare il primo sorso del mio caldo cappuccino...", racconta Demontis, quando poi capita quel qualcosa che lo costringe ad intervenire.

Le cicche di sigarette buttate a terra