Un mese di disagi per gli automobilisti: chiude totalmente al traffico corso Romania

Dal 3 aprile un mese di disagi per chi si muove nella zona nord di Torino. Da mercoledì prossimo fino al 4 maggio, corso Romania sarà chiuso completamente al traffico in entrambi i sensi di marcia, nel tratto compreso tra l’accesso a Falchera e la rotonda di Strada della Cebrosa.

La motivazione? La necessità di effettuare in sicurezza dei lavori per la posa dei nuovi sottoservizi, oltre all’ampliamento della carreggiata stradale.

Limite dei 30 Km/h

La parte iniziale di corso Romania rimarrà aperta per permettere l’accesso verso Falchera e al centro commerciale TO Dreams. In tutte le aree limitrofe al cantiere sarà istituito il limite massimo di velocità di 30 Km/h.

Come viabilità alternativa, tramite la posa di segnaletica nei punti nodali della viabilità, si è individuato il percorso che si articola lungo strada della Cebrosa e strada delle Cascinette in entrambi i sensi di marcia.