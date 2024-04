Casa Bioletti, un tesoro in stile Liberty nel cuore di San Salvario

Camminare per la città di Torino è come viaggiare nella storia dell’architettura europea, con tantissimi stili rappresentati. Oggi andiamo alla scoperta di un tesoro Liberty. Tra i numerosi edifici in Art Nouveau, spicca casa Bioletti.

Sita al civico 9 di via Valperga Caluso, nel cuore del quartiere San Salvario, è stata edificata nel 1899 dall'architetto Pietro Fenoglio.

Costituita da quattro piani fuori terra, essa presenta i materiali ed i caratteri tipici dello stile Liberty: balconi in ferro battuto e decorazioni in litocemento, che, declinate in forme floreali e geometriche, intervallano balconi e finestre, sovrastandole.

Una particolarità della facciata di questo condominio è la decorazione che sovrasta il portone in legno: anche questa è a tema floreale ma, nella parte centrale, presenta il numero civico dello stesso edificio.

Essendo adibita a civile abitazione, casa Bioletti può essere osservata solo dall'esterno, ma vale anche solo una breve sosta per godere della bellezza che offre.