Selvaggia Lucarelli torna all'attacco: sarà al Salone del Libro per presentare "Il Vaso di Pandoro"

Selvaggia Lucarelli torna alla carica sulla vicenda del Pandoro Gate e sui Ferragnez.

La giornalista, che per prima ha indagato sul caso su cui ora lavora la procura di Milano, ha annunciato su Instagram l’uscita di un libro sul caso che ha mandato in crisi l'impero dell'imprenditrice digitale. Un evento che come ammesso anche dallo stesso Fedez durante la recente intervista a Belve, ha influito sulla fine del loro matrimonio.

Una shitstorm che ovviamente ha travolto non solo l'influencer milanese, ma anche l'azienda dolciaria cuneese.

"Il vaso di Pandoro - Ascesa e caduta dei Ferragnez" è il titolo del libro edito da Paperfirst e che uscirà tra un mese.

"Per evitare di fare la fine dei Ferragnez bisognerebbe cominciare a chiedersi: ma non è che è stato tutto troppo facile?" ha postato la Lucarelli -. Comunque non è vero che in copertina c’è solo lei. Se cercate bene c’è anche lui. Ma dovete conoscere il suo soprannome (quello che gli ho dato io) che tra l’altro fu profetico".

La giornalista sarà ospite del prossimo Salone del Libro di Torino, come annunciato sempre su Instagram da Serena Mazzini, scrittrice che ha collaborato con alcune riflessioni all'interno del volume.