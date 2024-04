Luca Zingaretti innamorato di Torino: "Città calorosa, preziosa, in cui si sta bene"

Applausi al Cinema Ambrosio per la presentazione della seconda stagione de Il Re, la serie diretta da Giuseppe Gagliardi e che vede come protagonista Luca Zingaretti.



"Non è la prima volta che giravo a Torino - spiega il regista prima della proiezione dei primi due episodi in anteprima -. È davvero facile anche lavorare qui, questo grazie a Film Commission che ci permette di fare cose impossibili: come come avere la piazza più grande di Torino a disposizione. in due ore. A Roma ci vogliono almeno sei settimane".

"Voglio ringraziare i torinesi - aggiunge Zingaretti - ci hanno accolti con tanta un'affettuosità, con un calore e una disponibilità che sono scontati. Questa città è preziosa, una dove si sta bene dove si torna a lavorare volentieri".