Nichelino, ultimi giorni per prenotare i soggiorni marini estivi dedicati agli over 55

Ultimi giorni a Nichelino per iscriversi ai soggiorni estivi 2024. C'è tempo fino al 12 aprile, presso il Centro Sociale “Nicola Grosa” (tel. 011 6819740), ci si potrà iscrivere per partecipare al primo turno dei soggiorni marini dedicati agli over 55 che si svolgeranno nel periodo dal 26 maggio al 9 giugno.

La Romagna meta dell'estate 2024

Meta di quest’anno sarà la Romagna. Sono previste riduzioni per determinate fasce di reddito, presentando la dichiarazione Isee 2024.

Tutte le informazioni utili

Per tutte le info: Ufficio Politiche Sociali – via Del Pascolo, 13/a – tel. 011 6819 533/802

email: antonella.macri@comune.nichelino.to.it, annamaria.bisconti@comune.nichelino.to.it