Strade groviera, a Borgo Vittoria e Lucento il record 2023 delle buche nell'asfalto

Nel 2023 è la Circoscrizione 5 di Torino ad ottenere il non invidiabile record delle buche, che conquista il primo posto del podio per le sue strade “groviera”. L’anno scorso tra Borgo Vittoria, Vallette, Madonna di Campagna e Lucento sono stati colmati 4.470 avvallamenti, su 17.000mila interventi totali effettuati.

Un buco su 4

Una voragine su 4, di quelle presenti all’ombra della Mole, si trovava nell’area nord ovest della città. A fornire i numeri l’assessore alla Cura della Città Francesco Tresso, replicando al capogruppo di Torino Libero Pensiero Pino Iannò. Se è impossibile censire tutte le buche presenti a Torino, data la vastità del territorio cittadino, nel 2023 sono stati sistemati 17mila avvallamenti a seguito delle segnalazioni pervenute.

Censimento con il Politecnico

“La Città, - ha poi aggiunto Tresso - nell’ambito del progetto “Digital Twin” in collaborazione con il Politecnico di Torino sta predisponendo uno strumento informatico che restituisca su tutto il reticolo viario un’indicazione del minore o maggiore livello di ammaloramento".

I fondi

La buona notizia per i torinesi è che, a seguito delle piogge intense di fine febbraio-inizio marzo, nel corso di circa due settimane sono stati sistemate tutte le voragini.

Dal punto di vista finanziario, nel 2024 sono aumentate le risorse per la sistemazione dell’asfalto. Per la manutenzione straordinaria sono stati stanziati circa 2 milioni e mezzo, a cui si aggiungono tre milioni per quella ordinaria: a questi si sommano due milioni per il suolo pubblico.

Le violazioni

Nel 2023/2024 i vigili hanno elevato 324 multe alle ditte per lavori mal eseguiti su strada: la maggioranza delle violazioni si concentra nel territorio delle Circoscrizioni 3 e 8 (San Salvarlo Cavoretto - Borgo Po - Nizza Millefonti - Lingotto — Filadelfia).