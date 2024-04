Senza stipendio da mesi, dipendenti del centro di accoglienza in sciopero: "Così da 3 anni, ora basta"

I lavoratori della cooperativa L'Isola di Ariel aspettano lo stipendio da febbraio e questa mattina hanno protestato di fronte alla prefettura. La cooperativa gestisce alcuni centri di accoglienza per migranti richiedenti asilo, tra cui quello in via Aquila da dove è partito lo sciopero. Le ragioni della protesta Ieri i dipendenti si sono uniti alla protesta del gruppo "Dobbiamo Vivere", che ha manifestato davanti al Comune di Torino per chiedere reali politiche del lavoro. Sono una decina a protestare, ma L'Isola di Ariel gestisce più di 100 dipendenti. La cooperativa e la prefettura - che gestisce a monte l'accoglienza dei migranti - si rimbalzano la palla, ma intanto i lavoratori non sanno come pagare affitti e bollette. "Da 3 anni sempre così"

"Da tre anni viviamo sempre con questo problema - ha raccontato uno di loro - siamo pagati ogni 3 mesi e non viene pagata la 13esima. Abbiamo famiglie, a me hanno tolto il gas e ho un debito di 2500 euro con la proprietaria di casa. Stiamo lavorando così da 3 anni, non sapendo quando siamo pagati, dopo 3 anni abbiamo detto basta. Non siamo spacciatori, siamo cuochi, lavoriamo ma non ci pagano, vogliamo sapere il giorno del pagamento come tutti i lavoratori". Mancato pagamento di festività e notturni

Nonostante l'inquadramento come lavoratori delle cooperative a tempo indeterminato, i dipendenti hanno lamentato anche il mancato pagamento delle festività e delle ore notturne. Uno di loro, in seguito alla protesta, sarebbe stato tolto dalla chat WhatsApp di lavoro, necessaria al coordinamento delle attività.