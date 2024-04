Vigili del fuoco in azione: deviata la linea 10 in entrambe le direzioni. Autobus sostitutivi per gli utenti

Intervento dei vigili del fuoco, in questi minuti, nella zona tra Santa Rita e il centro. Un'operazione che ha richiesto - da parte di GTT - la deviazione della linea 10, in entrambe le direzioni. Nell'area non coperta, si è provveduto a inserire bus sostitutivi al tram.



Più precisamente, nella direzione corso Settembrini: la deviazione riguarda da corso Duca degli Abruzzi per corso Einaudi, corso Sommeiller, corso Turati, corso Unione Sovietica, corso Tazzoli, corso Agnelli, percorso regolare.