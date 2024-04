Si sente male durante il volo, l'aereo rientra a Caselle ma il passeggero muore prima di arrivare in ospedale

Un uomo è morto a seguito di un malore in volo nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 17 aprile.



Il malcapitato (stando alle prime informazioni emerse si tratterebbe di un 30enne) era su un volo Ryanair partito alle ore 11 dalle piste dell'aeroporto di Caselle e diretto a Lamezia Terme. Secondo quanto confermato da personale aeroportuale, poco dopo il decollo e constato il grave stato di salute del passeggero, il pilota ha invertito la rotta per nuovamente atterrare presso lo scalo torinese prima di mezzogiorno, dove ad attenderlo in pista era già presente personale medico dell'aeroporto e dall'ambulanza aeroportuale.

Vani i tentativi di rianimazione

I sanitari hanno applicato le manovre per rianimarlo e nel frattempo una seconda ambulanza medicalizzata è giunta sul posto, come confermato dall'aeroporto di Caselle, senza ritardi dovuti alle operazioni di scorta. Sono stati vani i tentativi di rianimazione e poco dopo è stato constatato il decesso dell'uomo.

La moglie trasportata in ospedale

Anche la moglie del passeggero si è sentita male, probabilmente a seguito dello choc subito, ed è stata soccorsa e trasportata all'ospedale per accertamenti.

Sul posto è intervenuta la Polizia di frontiera di Caselle e i tecnici dello Spresal.