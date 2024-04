Nouvelle Vague: il live all'Hiroshima Mon Amour a vent'anni dall'uscita del primo album

Vent’anni dopo l’uscita del primo album omonimo, il gruppo francese Nouvelle Vague torna con un nuovo spettacolo dal vivo che porta giovedì 18 aprile alle ore 21 a Hiroshima Mon Amour. Insieme ai brani storici del gruppo, sarà l’occasione per la band di suonare dal vivo i nuovi brani dell’ultimo lavoro “Should I Stay Or Should I Go?”, uscito il 16 febbraio.



Non semplici cover, i Nouvelle Vague reinventano i classici del post-punk fin dagli inizi del 2000, mantenendone la malinconia e infondendo loro un’atmosfera di bossa nova, svelando nel frattempo cantanti diventate iconiche come Camille o Phoebe Killdeer. È così che a distanza di cinque anni dall’ultimo lavoro, il 16 febbraio 2024 è uscito il nuovo album “Should I Stay Or Should I Go?”, anticipato dal singolo “Only you”, una cover degli Yazoo con Mélanie Pain.

Per info: www.mailticket.it