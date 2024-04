Grugliasco e la Festa della Liberazione: mostre, eventi e iniziative fino al 3 maggio

Si avvicina il 25 Aprile, Festa della Liberazione, e con essa fioriscono iniziative ed incontri. A Grugliasco sono tre le mostre realizzate in occasione del mese della Resistenza. Due ospitate tra lo Chalet e villa Boriglione, al Parco culturale Le Serre, dal 21 al 30 aprile, con inaugurazione il 20 aprile, alle 17, presso Villa Boriglione, al parco culturale Le Serre, in via Tiziano Lanza 31.

Le mostre al Parco riguardano: “Le donne nella Resistenza”, gestita dall'associazione "Se non ora, quando..." e l'altra è composta dai disegni di Federico Naso ed è dedicata all' “Eccidio del 29 e 30 aprile 1945” e sarà gestita dalla "Consulta Antifascista della Città di Grugliasco. L'inaugurazione delle due mostre avverrà sabato 20 aprile, alle 17, presso Villa Boriglione, in via Tiziano Lanza 31.