Rubano nei market di Biella e Vigliano ma la Polizia li intercetta: due torinesi finiscono in manette

Un uomo e una donna, provenienti dalla provincia di Torino, sono stati arrestati in flagranza dalla Polizia per furto aggravato in concorso. È successo nel pomeriggio di venerdì scorso, 19 aprile.

Stando alle prime ricostruzioni, i due (di origine straniera) sono stati fermati dagli agenti della Questura a bordo di un'auto dopo aver rubato in due supermercati biellesi. In tutti e due i posti, situati a Biella e a Vigliano Biellese, avrebbero asportato merce per un valore superiore ai 150 euro.

Entrambi sono poi comparsi davanti al Gip nell'udienza di convalida: nei loro confronti, è stato predisposto il divieto di dimora in provincia. I prodotti sottratti, in parte danneggiati, sono stati restituiti ai legittimi proprietari.