Verso le Regionali: l'ordine degli Architetti incontra i candidati per la poltrona di presidente

Martedì 28 maggio alle 15 l’Ordine degli Architetti di Torino incontrerà le candidate e i candidati a Presidente alle elezioni regionali 2024, per conoscerne i programmi e gli obiettivi sui temi di interesse per la categoria, tra cui: governo del territorio, ambiente, energia, costruzioni, lavori pubblici.

Secondo il programma intervengono Alberto Cirio – candidato per la coalizione di centrodestra, Sarah Disabato – candidata per Movimento 5 Stelle, Francesca Frediani – candidata per Piemonte Popolare, Gianna Pentenero – candidata per la coalizione di centrosinistra e Alberto Costanzo – candidato per Libertà.