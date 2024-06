Incidente sul lavoro oggi a San Carlo Canavese. Un operatore ecologico di 57 anni è caduto, mentre era in servizio, dalla pedana dell'autocompattatore dei rifiuti.

Soccorso dai sanitari dal 118, è stato elitrasportato in prognosi riservata in ospedale a Torino. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri e del personale dello Spresal dell’Asl di Ciriè.