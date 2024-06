Maturità, gli auguri dell'assessore agli studenti piemontesi: "Siate i protagonisti della vostra vita"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera ai maturandi piemontesi dell'assessore regionale all'Istruzione Elena Chiorino.

Cari ragazzi,

vi rivolgo il mio più sincero in bocca al lupo per l'importante traguardo che vi apprestate a raggiungere: gli esami di Maturità. La Maturità non è solo un esame, ma una vera e propria tappa fondamentale della vostra crescita personale e professionale. Il mio augurio è che sia questo il momento in cui possiate dimostrare a voi stessi e agli altri quanto abbiate appreso, quanto siate cresciuti e quanto siate pronti per affrontare le sfide che la vita vi riserverà.



Siate orgogliosi del percorso che avete compiuto fino ad ora, dei sacrifici e della dedizione che avete impiegato. Ogni sforzo, ogni notte passata sui libri, contribuirà a costruire il vostro domani. Affrontate questi esami con determinazione, serenità e fiducia nelle vostre capacità. Con la certezza che dare il massimo ripaga sempre.



Vi incoraggio a dare il meglio di voi stessi, a credere nelle vostre potenzialità e a non lasciare che le difficoltà vi scoraggino: siate curiosi, siate tenaci. Ma soprattutto non arrendetevi mai e lottate ogni giorno per costruirvi un meraviglioso futuro, ricco di successi, consapevoli del fatto che i risultati più belli si ottengono solo grazie a sacrificio e passione.



Sono consapevole dell’emozione che state provando in questi giorni. E’ l’emozione per la chiusura di un ciclo e per l’apertura di un nuovo capitolo della vostra vita. Tra voi c’è chi proseguirà gli studi universitari, ma anche chi sceglierà di abbracciare un’esperienza lavorativa o un percorso di studio professionale. Qualsiasi scelta farete, ricordate che siete padroni del vostro destino e che la Regione è con voi.



Vi auguro di raggiungere i vostri obiettivi e di guardare al futuro con speranza e determinazione. Credeteci sempre, siate voi i protagonisti di quel libro che si chiama vita.

Con affetto e stima,



Elena Chiorino