"Sorellanza a colazione": proseguono a Grugliasco gli incontri dedicati alle donne

Al bar Waikiki di via Lupo 31, è stato inaugurato l'evento "Sorellanza a colazione", promosso dal comitato "Se Non Ora Quando?" di Grugliasco, insieme all'assessore delle pari opportunità Federica Petrucci.

"Sorellanza a colazione" ha come obiettivo l'incontro tra donne che hanno voglia di passare due ore per se stesse, conoscere altre donne, chiacchierare, chiedere informazioni e confidarsi davanti a un caffè o a un aperitivo. Le colazioni saranno itineranti, per dare così la possibilità di conoscere i locali del territorio che si sono resi disponibili e che dichiarino così che sono dalla parte delle donne.