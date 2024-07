A Moncalieri è allarme furti nella zona del parco delle Vallere. Il tutto proprio nei giorni in cui sono partiti i lavori per la realizzazione della nuova passerella su corso Trieste.

Il gran via vai nei pressi di corso Trieste

Difficile immaginare un nesso diretto tra le due cose, di sicuro il gran via vai di questi giorni può aver aiutato i malintenzionati ad agire senza dare troppo nell'occhio, tra lavori, cantiere e camion. La proprietaria di una Renault Kangoo ha denunciato di aver visto infranti i vetri della sua vettura parcheggiata vicino all'ingresso dell'area verde.

Vetri infranti anche per qualche moneta

Il tutto, da quanto si è appreso, per portare via uno zainetto che conteneva solo appunti e libri di una studentessa. Ma spesse volte bastano anche poche monetine o un paio di occhiali da sole per attirare l'attenzione dei malintenzionati.