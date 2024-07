Storie da bar: la mostra fotografica di Campari e Magnum arriva da Camera

Dal 25 luglio fino al 6 ottobre Bar Stories on Camera approda a Torino e trova la propria collocazione ideale negli spazi di CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia. Il progetto espositivo concepito per l’appuntamento torinese da Galleria Campari, CAMERA e Magnum Photos, si presenta in una nuova veste raccontando i rituali e i personaggi che caratterizzano l’universo del bar in Italia e nel mondo, attraverso 22 scatti dell’Archivio Storico di Galleria Campari e 28 scatti firmati dai rinomati fotografi di Magnum Photos.

Bar Stories on Camera. Galleria Campari / Magnum Photos è la prima mostra realizzata da Galleria Campari in partnership con Magnum Photos. La mostra traccia un ritratto del mondo del bar dagli anni Trenta del XX secolo agli inizi del Duemila, raccontato attraverso un corpus di immagini provenienti dall’Archivio Storico di Galleria Campari in dialogo con scatti di fotografi internazionali dell’agenzia Magnum, tra i quali figurano autori come Robert Capa, Elliott Erwitt, Martin Parr e Ferdinando Scianna. Da momenti di condivisione quotidiana ai volti di celebri attori e artisti, lo spazio del bar si svela in un percorso che attraversa le epoche e le città e di cui Campari è protagonista fin dal 1860. L'esposizione fotografica è completata da una selezione di bozzetti originali di menù realizzati per Campari negli anni ‘30 da Fortunato Depero, celebre esponente del Futurismo con cui Campari ha collaborato tra il 1926 e il 1936, e una raccolta di studi di insegne al neon Campari degli anni ‘50, che animano il notissimo rosso del Bitter con una serie inaspettata di ulteriori colori. Il percorso espositivo attraversa tre sezioni tematiche in una narrazione cronologica che restituisce tutta la sfaccettata vitalità del mondo del bar e delle sue trasformazioni nel tempo. La prima sezione, Sharing Moments, riunisce una raccolta di scatti ambientati all’interno di locali che catturano frammenti di rituali quotidiani, dal rito del caffè a quello dell’aperitivo. Protagonisti delle immagini sono baristi, bartender, musicisti, camerieri e avventori che vivono il bar come uno spazio condiviso e collettivo, dove intessere incontri e condividere momenti di passaggio o convivialità. Si prosegue con la sezione Bar Campari, che punta i riflettori su Campari come uno dei protagonisti dell’universo dei locali dal 1860. Gli scatti raffiguranti lo storico Caffè Campari, insegne Campari al neon e vetrine brandizzate dialogano con foto di allestimenti di bar sulle spiagge italiane in rinomate località di villeggiatura negli anni Sessanta. L’ultima sezione è dedicata a The Icons, che vede attori hollywoodiani, scrittori e personaggi del mondo dello spettacolo colti nello spazio quotidiano di un caffè o di un locale. Qui trovano spazio anche rappresentazioni da parte dei fotografi Magnum di locali che hanno saputo segnare un’epoca, quali il Camparino di Galleria Vittorio Emanuele a Milano e il caffè Florian di Venezia. In occasione della mostra a Torino, giovedì 19 settembre 2024, CAMERA ospiterà un talk di Cristina de Middel, presidente di Magnum Photos e autrice di progetti pluripremiati, tra cui l’acclamata serie The Afronauts (2012), per un incontro con il pubblico sul suo lavoro e sull’utilizzo degli archivi nella sua pratica artistica, creando ancora una volta un’occasione di dibattito e scambio culturale attraverso la fotografia. Inoltre, Galleria Campari organizzerà degli aperitivi in accompagnamento al public program di CAMERA. Per info: www.camera.to