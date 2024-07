A Moncalieri torna l'appuntamento con la Cena di Mezza Estate

Un viaggio nei mitici anni Ottanta e Novanta con la Cena di Mezza Estate a Moncalieri, l’appuntamento - ormai diventato un classico – per festeggiare la bella stagione al Polifunzionale Don P.G. Ferrero, in via Santa Maria 27 bis.

Appuntamento venerdì 19 luglio

Venerdì 19 luglio, infatti, a partire dalle ore 19.30, il cortile del centro polivalente di Santa Maria farà un salto indietro nel tempo. E via, quindi, alle spalline, ai paninari e alle mode vintage. Una festa organizzata dalla Cooperativa Sociale Educazione Progetto e dalla Città di Moncalieri per celebrare l’estate e riunire tutte le persone e le realtà che durante l’anno vivono e animano il Polifunzionale e la borgata Santa Maria.

Mangiare insieme e condividere

L’invito è semplice: vestirsi a tema e portare qualcosa da mangiare e da condividere. La serata sarà animata da musica, karaoke, attività per i giovani e per i più piccoli. “Una festa organizzata dalla Cooperativa Sociale Educazione Progetto e dalla Città di Moncalieri per celebrare l’estate e riunire tutte le persone e le realtà che durante l’anno vivono e animano il Polifunzionale e la borgata Santa Maria” hanno affermato Davide Guida, ViceSindaco e Silvia Di Crescenzo, Assessore alle Politiche per la Persona.

La partecipazione alla Cena di Mezza Estate è libera e gratuita. Per informazioni è possibile visitare il sito della Città di Moncalieri oppure rivolgersi all’ufficio Moncalieri Comunità telefonando al numero 011/6401461 o scrivendo all’indirizzo mail moncalieri.comunita@comune.moncalieri.to.it