Piobesi, presto al via i lavori anche per la ciclabile verso il cimitero

Se i lavori per le due piste ciclabili che collegheranno via Fermi con l’incrocio di via Lenagena e i “condomini Masolina” con la scuola primaria e via XXV Aprile, come più volte dichiarato negli scorsi mesi sono ormai prossimi alla partenza (grazie all’accensione di un mutuo di 446mila euro i cui interessi saranno corrisposti dal Credito Sportivo), in questi giorni si è avuta la certezza di poter avviare in tempi molto brevi anche il cantiere per il tratto di pista ciclabile che collegherà corso Italia con il cimitero comunale.

Grazie all’adesione al Bando regionale per la concessione di contributi per interventi di mobilità sostenibile, deliberata dal comune di Piobesi a gennaio 2024, la scorsa settimana la regione ha comunicato ufficialmente di aver concesso al comune un contributo a fondo perduto di 190mila euro, ai quali andranno si aggiungeranno 60mila euro a carico del comune per coprire l’intero costo del progetto.