Modifica della viabilità a Grugliasco: chiuso un tratto di viale Echirolles in direzione piazza Papa Giovanni XXIII

Lunedì 5 agosto, tra le 9 alle 17, è previsto un intervento di manutenzione del piano stradale, all'intersezione di viale Echirolles con via Vittime del Terrorismo, in direzione piazza Papa Giovanni XXIII.

Per questo motivo verranno chiuse al traffico veicolare, via Vittime del Terrorismo e viale Echirolles, con deviazione in via Roma e via San Rocco.

Il Gruppo trasporti torinese Gtt di mezzi pubblici, ha rimodulato il servizio autobus con le seguenti modifiche:

Linea 44: nella sola direzione di viale Partigiani (Collegno), dovrà percorrere, via Roma, via Fiume, corso Francia, corso Togliatti e poi seguirà il percorso normale.

Linea 76: nella sola direzione di via Olevano, dovrà percorrere, a Collegno, via Roma, via Fiume, corso Francia e a Grugliasco via Andrea Costa, via Leon Tron e poi seguirà il percorso normale.

Importante: viale Echirolles, in direzione viale Gramsci, non subirà alcuna modifica viaria.