Moncalieri rinnova il suo sito istituzionale: più accessibile, semplice e vicino ai cittadini

Da ieri, giovedì 27 marzo, è online il nuovo sito istituzionale del Comune di Moncalieri, realizzato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con il supporto tecnico di CSI Piemonte.

Il supporto tecnico di CSI Piemonte

Una piattaforma moderna, accessibile, completamente rinnovata nei contenuti e nella struttura, pensata per rendere più semplice e diretta la relazione tra cittadini e Amministrazione. "Moncalieri fa un passo in avanti verso una Pubblica Amministrazione più vicina, trasparente e accessibile – ha dichiarato il Sindaco Paolo Montagna – Il nuovo sito è uno strumento facile per semplificare la vita delle persone che, insieme ad altri strumenti, contribuisce alla nostra idea di città che non lascia nessuno indietro".

"È un sito costruito per le persone. Abbiamo voluto che fosse davvero utile, non solo bello - continua Davide Guida, Vicesindaco e Assessore all’Innovazione - Il suo punto di forza sta nella facilità d’uso, nella chiarezza e nella capacità di adattarsi ai bisogni di chi ogni giorno cerca informazioni o servizi online".

Oltre 100 servizi digitali

Il nuovo portale è stato progettato secondo le linee guida AgID e offre un’esperienza di navigazione fluida e intuitiva da qualsiasi dispositivo. Oltre 100 servizi digitali sono stati organizzati in modo chiaro, ricercabili con parole chiave e categorizzati per argomenti. Il sito consente l’autenticazione con SPID e CIE, la prenotazione di appuntamenti e l’invio di segnalazioni in pochi clic.

Il lavoro di revisione e caricamento dei contenuti ha coinvolto una redazione diffusa di oltre 90 dipendenti comunali, in un processo partecipativo e capillare che ha interessato tutti gli uffici dell’Ente. Il nuovo sito è consultabile all’indirizzo: www.comune.moncalieri.to.it