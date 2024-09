Un altro anno di arte e sport per gli anziani: ecco tutte le offerte della Circoscrizione 7 di Torino

Uno dei segreti per vivere in pieno la propria vita, valido soprattutto per le persone anziane, è quello di tenersi sempre “in movimento” o comunque impegnati nelle proprie attività preferite. Lo sa bene la Circoscrizione 7 di Torino, che da alcuni anni propone un ricco calendario di iniziative sportive, ricreative, artistiche e culturali dedicate agli over 60 e raccolte sotto il nome di “Arte & Sport”.

Il programma dei corsi

Il programma prevede corsi di ginnastica dolce, nuoto, acquagym, teatro, yoga, lettura interpretativa (novità di quest'anno) e non solo, realizzati dalle associazioni CFS SSD, U.S. Acli, L’Asola di Govi, Tékhné, Pantarei, Safatletica, Auser Volontariato Torino, Lapolismile e S.O.M.S. Edmondo De Amicis e avranno come fulcro le sedi dei Centri d'Incontro della Circoscrizione 7 e la rinnovata Piscina Colletta.

Come iscriversi

E' possibile iscriversi, a partire dall'11 settembre, direttamente al Centro Civico della Circoscrizione 7 in corso Vercelli 15: i giorni, gli orari e le tariffe delle varie attività saranno diversi a seconda della proposta e dell'associazione scelta, ma in ogni caso non supereranno il costo di 65 euro per tutto il periodo ottobre 2024-maggio 2025.

Per informazioni è invece possibile contattare l'Ufficio Cultura e Tempo Libero al numero 011 011 35722 o consultare il sito web www.comune.torino.it/circ7: “I nostri - commenta il presidente della Sette Luca Deri insieme ai coordinatori Silvio Sabatino e Ferdinando D'Apice – Centri d'Incontro di corso Belgio 91, corso Casale 212 e via Cuneo 6bis, portati avanti dai rispettivi comitati di gestione, sono a disposizione dei residenti. Come ogni anno, oltre 500 cittadini aderiscono ad Arte & Sport: un modo per condividere con altre persone la propria passione per lo sport e per la cultura”.