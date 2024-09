La pioggia mette ko via Principi d’Acaja, Pinerolo prepara l’intervento di urgenza

Gli smottamenti in via Principi d’Acaja

L’abbondante pioggia del 5 settembre ha messo ko un tratto di via Principi d’Acaja e il Comune di Pinerolo si prepara a intervenire d’urgenza per ripristinarlo. A essere danneggiato per degli smottamenti è stato un tratto di un centinaio di metri, che è stato subito chiuso con una transenna. L’evento atmosferico ha riversato 200 mm di pioggia in 12 ore, come ha rilevato la stazione Arpa del Talucco.

Nei giorni scorsi Acea ha verificato che la causa non fosse un collasso della fognatura: “È stata l’acqua piovana a infiltrarsi tra sottoservizi e pavimentazione, creando problemi – spiega Giulia Proietti, assessore comunale alla Viabilità –. Stiamo valutando il costo dell’intervento e stanzieremo i fondi nella prossima variazione di bilancio”. L’importo rischia di essere molto elevato, anche perché per rimuovere e posizionare i ciottoli, ci vuole manodopera specializzata.