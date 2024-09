Il mondo delle ferrovie si apre ad uno spettacolare “viaggio” nel tempo

Un appuntamento imperdibile che nel 2023 ha richiamato nell’impianto ferroviario migliaia di visitatori ed appassionati da tutta Italia. In un’atmosfera quasi surreale visto che il deposito è letteralmente circondato da linee ferroviarie attive dove transitano treni moderni come Freccia Rossa e Italo o treni regionali come Pop, Rock e Vivalto, si potranno toccare letteralmente con mano rotabili storici di grande pregio, che hanno fatto la storia delle nostre ferrovie.

L’officina “Rialzo”

L’impianto fu inaugurato nel 1931 e fu subito dotato di strumenti e macchinari all’avanguardia per l’epoca. La loro funzione era quella di “rialzare” le carrozze ferroviarie e locomotive per poter effettuare i lavori di manutenzione ai carrelli ed ai dispositivi posti nella parte inferiore, in modo più agevole ed efficace. Da anni è uno dei siti preservati da Fondazione FS Italiane attivo proprio nella funzione di rimessaggio e manutenzione dei propri rotabili storici, utilizzati ancora oggi per i treni storici.

Il programma

L’Open Day sarà attivo, con ingresso gratuito, sabato 5 e domenica 6 ottobre dalle ore 9,00 alle ore 18,00, con accesso da Viale Monza 113.

In collaborazione con FS Treni Turistici Italiani, sarà messo a disposizione dei viaggiatori che vorranno raggiungere Milano da Bologna il treno Rapido Meneghino, composto da vetture Gran Confort, che viaggerà nella sola giornata di sabato 5 ottobre.

Grazie ai numerosi volontari presenti sarà possibile visitare i rotabili storici presenti, tra cui il Treno Presidenziale, l'ETR252 "Arlecchino" e le caratteristiche vetture “notte” del passato. Con la collaborazione del “Gruppo 835” sarà installato un circuito “vapore vivo” che farà sicuramente felici i più piccoli, grazie ad alcune locomotive di dimensioni ridotte realmente funzionanti a vapore.

Sarà inoltre possibile pranzare a bordo delle lussuose carrozze-ristorante (previa prenotazione).

Per raggiungere “Rialzo” sarà possibile fruire anche di un servizio navetta realizzato dall’Associazione StoricBus con l’utilizzo di bus storici messi gratuitamente a disposizione dei visitatori, da Milano Lambrate e Milano Centrale. Nella stazione principale di Milano sarà inoltre possibile visitare la “Sala Reale”, previa registrazione in loco: ambienti finemente decorati che furono ideati in occasione della realizzazione dell’impianto, per accogliere la famiglia reale ed ora divenuti patrimonio nazionale.

Saranno allestiti dei corner shop della Fondazione FS e della DUEGI Editrice dove si potranno acquistare i gadget e tutte le ultime novità editoriali del settore ferroviario.

L’evento è organizzato in collaborazione con le Associazioni convenzionate con Fondazione FS Ferrovie Turistiche Italiane, Associazione Rotabili Storici Milano Smistamento e ALe883.

I visitatori per accedere all’impianto dovranno completare una procedura di registrazione obbligatoria cliccando al link (https://www.railbook.it/fondazionefs)

Maggiori dettagli sulle modalità di partecipazione, per l’acquisto dei biglietti del treno Rapido Meneghino e sulle iniziative in programma saranno disponibili sul sito di Fondazione FS Italiane o scrivendo una mail all’indirizzo di posta elettronica info@fondazionefs.it

Vivere un’esperienza immersiva nel mondo delle ferrovie è un momento raro: l’Open Day di “Rialzo” sarà come fare un salto nel passato, apprezzando quella tecnologia d’altri tempi che ha fatto la storia delle comunicazioni nel nostro Paese facendolo progredire fino ai giorni nostri, unendo territori diversi tra loro, aiutando la socializzazione, contribuendo al progresso economico.