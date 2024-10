Torino, Borgo Campidoglio sarà tutto pedonale: ecco quando scatterà la nuova Ztl

Borgo Campidoglio sarà tutto pedonale. Come già annunciato, il perimetro compreso tra via Balme, via Ceres, via Cibrario e via Netro sarà chiuso completamente al passaggio delle auto, grazie all’istituzione delle ZTL che funzionerà sette giorni su sette h 24.

La Zona a Traffico Limitato verrà attivata ufficialmente ad autunno inoltrato, indicativamente a metà novembre, previo il via libera da parte del Ministero dei Trasporti.

5 telecamere

A luglio sono state installate cinque telecamere (in via Corio; via Rocciamelone/via Fiano; via San Rocchetto; via Musinè; via Fiano) ai varchi della Zona a Traffico Limitato. A 5T è stata affidata la progettazione, l’installazione e la messa in esercizio degli occhi elettronici: attualmente sono in corso gli interventi di completamento. I costi complessivi dei lavori sono di oltre 116.000mila euro.

L’auspicio è che i dispositivi del controllo del traffico fungano da deterrente contro la malasosta in questo angolo della Circoscrizione 4, dove le vie sono lastricate con l’acciottolato di fiume e le botteghe sono protagoniste.

Campagna di comunicazione

In queste settimane la Città darà il via ad una campagna per comunicare la novità ai cittadini. A fare il punto in Sala Rossa l’assessore alla Mobilità Chiara Foglietta, su sollecitazione del capogruppo comunale dei Moderati Simone Fissolo.

Accesso per residenti e commercianti

In Borgo Campidoglio sarà consentito l’accesso alle abitazioni da parte dei residenti con uno specifico permesso e l’ingresso per i commercianti, mentre i corrieri avranno uno slot di ingresso per il carico/scarico a loro dedicato. “Per i permessi – ha chiarito Foglietta – si stanno valutando soluzioni consone, chiare e efficaci a monitorare gli ingressi senza limitare il diritto di accesso a residenti, dimoranti e possessori di auto”.

Fissolo (Moderati): "Borgo Campidoglio non diventi dormitorio"

“Consapevole delle caratteristiche della zona, che necessita la chiara riduzione del traffico, -ha replicato Fissolo - resto preoccupato sugli effetti che può generare sul commercio a seguito delle numerose richieste di cambio destinazione d’uso da negozi ad abitazioni per affitti brevi”. “Assicuriamoci che questa sperimentazione non porti Borgo Campidoglio, ad essere un dormitorio per affitti brevi anziché un quartiere con artigiani e commercio di prossimità” conclude il capogruppo comunale dei Moderati.