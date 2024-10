Allarme emergenze: gli europei non si sentono pronti!

Catastrofi in agguato? I cittadini europei chiedono aiuto e più informazioni!

La Commissione europea ha pubblicato i risultati di un sondaggio d'opinione che mostra come la maggior parte dei cittadini dell'UE ritengano di aver bisogno di maggiori informazioni per prepararsi a disastri ed emergenze. Inoltre, le risposte rivelano che i cittadini si sentono maggiormente esposti ai rischi legati all'impatto del cambiamento climatico, ma anche ai rischi per la sicurezza e sociali.

Il recente sondaggio speciale Eurobarometro ha chiesto alle persone nei 27 Stati membri la loro esposizione percepita ai rischi di catastrofe, il loro livello di conoscenza e le fonti che utilizzano per informarsi sui rischi di catastrofe. Il sondaggio ha anche chiesto alle persone quanto sono preparate per le catastrofi e quanto si fidano dei servizi di emergenza e delle autorità.

Le persone in 17 Stati membri si sentono maggiormente esposte a eventi meteorologici estremi, come tempeste, siccità e ondate di calore. Gli intervistati si sentono maggiormente esposti agli incendi boschivi in ​​Portogallo e Cipro e alle inondazioni in Bulgaria. Le risposte sono state notevolmente diverse in Svezia, Danimarca e Repubblica Ceca, dove le minacce alla sicurezza informatica sono in cima alla lista. In Germania le tensioni politiche o geopolitiche, in Estonia le interruzioni delle infrastrutture critiche e in Finlandia le emergenze sanitarie umane sono in cima alla lista per esposizione personale percepita.

A livello UE, quasi due terzi degli intervistati hanno affermato di aver bisogno di maggiori informazioni per prepararsi a disastri ed emergenze. Inoltre, più di un terzo dei cittadini ha affermato di avere difficoltà a reperire informazioni pertinenti dalle autorità pubbliche e dai servizi di emergenza.

L'indagine mostra inoltre che quasi quattro persone su dieci non hanno il tempo o le risorse finanziarie per prepararsi a disastri o emergenze.

I cittadini dell'UE hanno anche confermato di avere fiducia nei servizi di emergenza per gestire situazioni di calamità e fornire informazioni e avvisi. Allo stesso tempo, affermano che una migliore preparazione aumenterà la loro resilienza individuale.

Per quanto riguarda il ruolo delle comunità, l'indagine rivela che le persone fanno affidamento in larga misura su familiari e amici per far fronte a un disastro, persino più che su servizi di emergenza, ONG e autorità locali o agenzie governative. Quasi due terzi dei cittadini dell'UE affermano di non essersi mai impegnati in attività di volontariato per supportare organizzazioni di pronto intervento o iniziative basate sulla comunità per aumentare la resilienza ai disastri, mentre solo il 7% di loro è attualmente impegnato nello stesso tipo di lavoro.

Sfondo

L'UE dispone di diversi strumenti per affrontare emergenze e catastrofi.

Il meccanismo di protezione civile dell'UE rafforza la cooperazione tra i 27 paesi dell'UE e 10 Stati partecipanti (Islanda, Norvegia, Serbia, Macedonia del Nord, Montenegro, Turchia, Bosnia-Erzegovina, Albania, Moldavia e Ucraina) in materia di protezione civile per migliorare la prevenzione, la preparazione e la risposta alle catastrofi.

Quando un'emergenza travolge le capacità di risposta di un paese in Europa e oltre, può richiedere assistenza tramite il Meccanismo. La Commissione europea svolge un ruolo chiave nel coordinamento della risposta ai disastri in tutto il mondo. Dalla sua istituzione nel 2001, il Meccanismo di protezione civile dell'UE è stato attivato per oltre 600 emergenze e crisi all'interno e all'esterno dell'UE.

Nel febbraio 2023, la Commissione europea ha adottato una raccomandazione e una comunicazione per stabilire obiettivi comuni per rafforzare la resilienza ai disastri nei settori della protezione civile. Ciò include l'aumento significativo, entro il 2030, del livello di consapevolezza e preparazione al rischio di catastrofi della popolazione dell'Unione in ciascuno degli Stati membri. Gli obiettivi europei di resilienza ai disastri mirano a migliorare la capacità dell'UE, dei suoi Stati membri e degli Stati partecipanti al meccanismo di protezione civile dell'UE di anticipare e resistere meglio agli effetti di future grandi catastrofi ed emergenze.

Per maggiori informazioni:

Eurobarometro speciale sulla consapevolezza e la preparazione ai rischi di catastrofe della popolazione dell'UE n. 547