Con la panchina smart Rorà aiuterà i turisti a rimanere connessi

Per la prossima stagione turistica a Rorà gli escursionisti potranno ammirare il panorama e nel

frattempo ricaricare smartphone, il portatile, e accedere alle informazioni sulla rete escursionistica. “Verrà posizionata in località Ca di Masa una ‘panchina smart’ con collegamento wi-fi e la possibilità di ricaricare i propri device in mobilità” annuncia il sindaco Claudia Bertinat. Il posto è stato scelto osservando le abitudini dei turisti: “È uno svincolo dove spesso parcheggiano e leggono i cartelli con la rete sentieristica. Inoltre è una zona panoramica” aggiunge. Oltre alla panchina a Rorà arriverà anche un altro arredo urbano pensato per le esigenze degli escursionisti: “Sulla terrazza della piazza verrà installato un totem su cui il turista potrà accedere a immagini, video, informazioni sul territorio, suoi sentieri e sul meteo”.

I dispositivi sono stati acquistati grazie al contributo di 79.000 euro del bando di digitalizzazione del Pnrr che prevede anche l’implementazione del sito web del Comune di Rorà e l’attivazione di un servizio di wifi gratuito a cui tutti possono accedere in biblioteca, nella piazza principale e nella sede della Protezione civile.