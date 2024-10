Falsa infermiera denunciata per esercizio abusivo della professione. OPI: "Era stata radiata dall’Ordine nel 2013"

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino interviene sulla vicenda di una donna di 57 anni denunciata per esercizio abusivo della professione medica. La donna, che si spacciava per infermiera qualificata, somministrava terapie e conduceva visite mediche senza alcuna abilitazione, truffando un’anziana signora di 90 anni, la quale ha pagato fino a 800 euro per ogni prestazione.

«La persona coinvolta in questa vicenda non è un’infermiera - chiarisce subito Ivan Bufalo, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino- . Sebbene in passato abbia esercitato, è stata radiata dal nostro ordine nel 2013 e non può, dunque, svolgere alcuna attività professionale in ambito infermieristico. Stiamo valutando con attenzione la situazione e, qualora fosse confermato che la donna ha falsamente dichiarato di essere infermiera, procederemo con un esposto per esercizio abusivo della professione. Inoltre, non escludiamo la possibilità di costituirci parte civile durante il processo, al fine di tutelare l’immagine della nostra professione».