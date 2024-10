"Per Bellezza tra le righe" incontro al Castello di Miradolo

Amalia Ercoli Finzi è stata la prima donna in Italia a laurearsi in Ingegneria Aerospaziale nel 1962. Elvina Finzi Tirelli è sua figlia, ingegnere nucleare. Due generazioni di scienziate, autrici di “Oltre le stelle più lontane” (Oscar Junior, 2023) che presenteranno domenica 13 ottobre alle ore 15 al Castello di Miradolo per “Bellezza tra le righe”.

Due voci che si intrecciano, una madre e una figlia che, alternandosi, raccontano la storia di una famiglia a partire dagli anni del dopoguerra, in cui erano ancora molte le cose “poco adatte alle ragazze”. In quello scenario una bambina minuta, curiosa e caparbia decide di dedicare la sua vita allo studio dell’Universo. L’esempio della madre Amalia diventa un faro da seguire per la figlia Elvina, che, con metodo e passione, ne percorrerà le orme nel campo delle scienze.

Precede l’incontro, alle ore 10.30, l’appuntamento di letture per bambini coraggiosi, dai 2 ai 5 anni di età, del libro “Storia di una bambina spaziale”: la storia di una famiglia coraggiosa, che ha costruito il futuro e la storia di una bambina che ha imparato a volare, fino alle stelle.

Dalle ore 10, inoltre, sarà allestito un angolo dedicato ai libri per tutti. Un presidio “Nati per leggere” e letture CAA (Comunicazione Aumentata Alternativa) dove sarà possibile sottoscrivere la tessera della Biblioteca Civica di Pinerolo e sfogliare volumi da linguaggi accoglienti e affettuosi. A cura di Biblioteca Civica Alliaudi di Pinerolo.