Chivasso sempre più amica dei quattro zampe: apre la decima area cani

Una nuova area cani a Chivasso: è stata realizzata nel parco del Sabiunè per consentire ai proprietari degli animali di poterli lasciare liberi in uno spazio a loro esclusivoutilizzo evitando interferenze con altri fruitori all'interno del parco fluviale.



L’area voluta dall’Assessorato comunale all’Ambiente e Lavori pubblici, retto da Fabrizio Debernardi, è ampia circa 900 mq, è dotata di zone ombreggiate con alberi, panche e segnaletica dedicata.



Lo scorso mese di aprile, uno spazio simile era stato aperto in via Montegrappa ed interventi di manutenzione sono stati recentemente completati nelle aree cani del parco del Mauriziano, in via De Gasperi e via Brozola.



“Così come ci aspettiamo grande rispetto per l’ambiente cittadino da parte di chi possiede un cane – ha detto il sindaco Claudio Castello -, l’amministrazione comunale non fa mancare la propria sensibilità verso i bisogni ed il benessere degli animali. In questo senso, le aree cani istituite ci permetteranno di alternare alla classica passeggiata in città, un po’ di gioco e delle interazioni con altri individui. Il tutto nel rispetto delle regole e della sicurezza”.





"Chivasso gode di un’ottima copertura di aree cani – ha aggiunto l’assessore Fabrizio Debernardi -. Questo risultato è stato raggiunto nel rispetto del programma elettorale. I circa 3.400 cani presenti in città hanno la possibilità di correre, divertirsi e scaricare energie positive in luoghi protetti, per la tranquillità dei possessori, dei cittadini e di altri cani. Ora contiamo sulla responsabilità dei proprietari nel mantenere il decoro di queste aree, la pulizia, il ripristino delle buche create dai propri amici a quattro zampe e più in generale le semplici regole dettate dal nuovo disciplinare".