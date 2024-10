Dopo la trippa ecco la birra: il mese dell'enogastronomia a Moncalieri prosegue con Ottobeer & Streetfood Fest

A Moncalieri prosegue il mese dedicato all'enogastronomia con Gusto Festival. Dopo il successo della prima edizione torna Ottobeer & Streetfood Fest , una tre giorni ideata dalla Torino Wine Week, il contenitore più vario per la cultura del mangiare e del bere bene sul territorio torinese e del Piemonte.

Dopo la trippa ecco la birra

Nel mese in cui la città valorizza le sue eccellenze gastronomiche, dopo l'appuntamento con la Fiera Nazionale della Trippa, Ottobeer & Streetfood Fest mette in luce i birrifici artigianali del Piemonte insieme a più di 50 piatti di cibo di strada, portando alcune delle realtà maggiormente premiate in Italia, simbolo sia di ricerca gastronomica, che tradizioni locali.

Dalle eccellenze di Nanni Sapori Romaneschi, premiato agli European Street Food Awards, all’ hamburgheria piemontese La Madda 2.0; dai tortelli di Corezzo insieme alla Cooperativa Vallesanta, alle specialità di Stragood, le sue pinse farcite ispirate alla tradizione romana e il suo Sorriso, una reinterpretazione del panzerotto di altissima qualità. Si passa dalla Sicilia insieme a Quelli di Palermo, con pane ca meusa e sarde a beccafico, per arrivare alla pizza di Tellia, premiata dal Gambero Rosso. Il viaggio si fa internazionale con le contaminazioni di Authentic Thai Street Food e il Midai Foodlab e La Patata Tira Jacket Potatoes, per tornare nel territorio moncalierese con i taglieri di Egregio e il gelato Maestro del Gusto SlowFood di Silvano Gelato di altri tempi. E poi ancora Distilligal e i sui cocktail premium.

Ottobre è la festa mondiale della birra e il Piemonte è sicuramente una delle culle del movimento birraio italiano. Nella tre giorni il pubblico avrà a disposizione 20 spillatori attraverso cui conoscere ogni giorno tante birre di alta qualità a rotazione, che spazieranno dalle classiche season, alle scure special, dalle birre di ispirazione tedesca e belga, alle grandi IPA in stile americano.

Spettacoli e musica

Durante la tre giorni protagonista anche tanta musica: il venerdì con le sonorità e i balli del Sud Italia, il Sabato all'insegna dello swing e la domenica un omaggio alla grande tradizione popolare piemontese.

Venerdi si comincia alle 21 con Il Collettivo Musicale In.Con.Tra.Da. (In-contri Con-taminazioni Tra-dizioni Da Sud a Nord) che nasce a Torino nei primi anni Duemila con l’intento di promuovere le espressioni artistiche – fra musica e danza – che compongono la variegata geografia delle tradizioni sul territorio italiano partendo da Sud, percorrendo il resto della Penisola, e guardando all'intero bacino Mediterraneo.

Alla base degli obiettivi del Collettivo risiede l’intento di creare, con le proprie attività, un ponte culturale fra tradizioni e forme di espressione proiettando nel tempo e nello spazio un nuovo e, insieme, antico senso dello stare insieme e del conoscere: nelle performance del Collettivo InConTraDa possono così rivivere ambienti sonori geograficamente distanti ma idealmente in contatto, com’è nello spirito dei popoli che migrano e della musica che con essi si muove. Il repertorio diventa un’occasione di viaggio le cui tappe si snodano fra antiche tarantelle, pizziche e tammurriate, approdano all’immenso bacino dei canti di lotta e di lavoro sparsi per il territorio nazionale (contadino, operaio) ponendo al contempo attenzione al mondo vario dei racconti, delle filastrocche e delle serenate tra amori rifiutati e amori sospirati, lamenti, preghiere, ed invocazioni alla natura e alla clemenza del cielo.

Inoltre, nella fedeltà al principio dell’interculturalità, i concerti del Collettivo propongono – grazie alla presenza di musicisti specializzati – ritmi e melodie provenienti dall’area balcanica, dal klezmer e dall’area mediterranea. A seguire il dj set di Discomoderni, che continueranno la sonorità della serata portando di ritmi folk, nel panorama tropicale.

Sabato , sempre dalle 21 , una social dance che vedrà più di 30 ballerini della scuola Mado che Swing, unirsi al pubblico, per conoscere e divertirsi con i ritmi afroamericani anni ‘20, ’30 e ‘40 e sulle note di musica Swing, Dixieland, Hot Jazz e Boogie Woogie. Una balera swing no stop.

Intrattenimento e giocolerie

Domenica è il turno di NUI DUI: Pippo Bessone e Luca Occelli presentano uno spettacolo musicale unico , frutto di più di 40 anni sul palco. L’ esilarante duo, alterna parodie a canzoni originali in una sorta di teatro canzone, a volte anche in dialetto piemontese, ma finemente tradotto da Luca così che tutti possano fruire del testo. Una serata che scorre via senza creare troppe turbe a chi ascolta, ma con la certezza che lascerà un buon ricordo ai presenti.

Tutti i giorni, inoltre, per le famiglie, sarà presente un’area dedicata alla giocoleria di strada, con gli antichi giochi delle sagre, rivisitati in chiave moderna con Parade 78.

Se i giochi sono spesso figli del proprio tempo, alcuni di essi restano e vengono tramandati da generazioni! Giochi basati sulla destrezza, l’agilità e la coordinazione: Play e’ un Luna Park d'Artista, dove sono invitati grandi e piccini a giocare assieme, un momento di scambio tra generazioni e di crescita collettiva. Ciascun gioco mette in relazione dalle due alle quattro persone, così da creare un momento di scambio e confronto tra i giocatori (genitori e bambini, nonni e nipoti, coetanei di ogni età..).

Una piazza di giochi di legno rivisitati decine di anni dopo la loro attraverso il fil rouge della luce, così da rendere i giochi delle vere e proprie installazioni luminose.

