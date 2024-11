Ex stazione Dora, Unia-Coluccio (M5S): "Lavoreremo per farne la casa delle associazioni"

"Per quanto riguarda l’ex stazione Dora, l’assessore ha confermato la volontà della Giunta di coinvolgere le associazioni nel recupero e nella valorizzazione dell’immobile. Una strada che come Movimento 5 Stelle abbiamo già riconosciuto vincente, anche grazie al grande impegno del tavolo di lavoro di Borgo Vittoria, che raggruppa una trentina di associazioni che operano nel quartiere. Spiace che non si prospetti, al momento, alcun tipo di investimento che possa dare il via alla riqualificazione della struttura.