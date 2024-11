Giuseppe Catozzella, Donato Carrisi, Laura Imai Messina: gli ospiti della settimana al Circolo dei lettori

Nuova settimana di incontri al Circolo dei lettori. Tra gli ospiti di questa settimana Giuseppe Catozzella, Maciej Bielawski, Sandro Veronesi, Donato Carrisi, Laura Imai Messina, Massimo Cacciari e Federico Vercellone, Luca De Gennaro, Michele Foschini.

lunedì 11 novembre h 17.30

La forza della fragilità

Musica e parole nella Giornata Nazionale delle Cure Palliative

letture di Micol Damilano e Pierpaolo Congiu

al pianoforte Fabrizio Sandretto

Parlare di cure palliative vuol dire anche parlare del limite. Capita che di fronte alla morte alcuni trovino energie insperate per salutare chi si ama e per concludere in pace la propria vita. Il dialogo con il limite è proprio il presupposto per incontrarlo e lasciare che porti un profondo amore per la vita.

a cura di Fondazione Faro

con il patrocinio di Federazione Cure Palliative

lunedì 11 novembre h 19

Teoria sotto forma di poesia

Theodor Dauebler

Aurora boreale (Marsilio)

con Massimo Cacciari e Federico Vercellone

Tradotta per la prima volta in italiano, l’opera sviluppa un dialogo tra realtà e immaginazione attraverso più di trentamila versi e trasforma temi teorici complessi in immagini vivide e potenti. Al centro, l'aurora boreale diventa metafora dell'incontro tra luce e buio, terra e cielo, in una continua fusione di colori e significati.

lunedì 11 novembre h 21

Musica del vivo. Ritorno al presente

con Jacopo Feresin al pianoforte e Paolo Martino Delmarco al violino

introduce Gilberto Bartoloni

Un viaggio sonoro che, attraverso la musica di Debussy, Chabrier, Enescu e Bartók, arriva fino alla produzione più recente dei giovani compositori di oggi, per offrire loro la possibilità di eseguire dal vivo partiture che troppo spesso rischiano di restare sulla carta e dimostrare che, da sempre, le forme musicali oltrepassano i confini del proprio tempo.

martedì 12 novembre h 18

Le regine del brivido: il terrore è donna #4

La formula di Shirley: scritture, donne, stregherie

con Simona Vinci

Tra suggestioni e illusioni in bilico con la realtà si dipanano le trame inquietanti di Shirley Jackson (indicata da Stephen King come sua principale fonte di ispirazione) che ha fatto della suspense psicologica e dei meccanismi insondabili dell’inconscio il suo tratto più riconoscibile.

martedì 12 novembre h 18.30

L’ultimo degli “eroi normali”

Sandro Veronesi

Settembre nero (La nave di Teseo)

con Elena Loewenthal

La crescita di un dodicenne, nell'estate 1972 in Versilia, fatta di scoperte - della musica, della lettura, dell'amore - viene interrotta bruscamente: Veronesi ricostruisce con precisione sensoriale la vita del ragazzo e il mondo intorno, popolato da personaggi indimenticabili e, attraverso la voce matura del protagonista, riflette sul potere evocativo delle parole.

martedì 12 novembre h 19 | Barney’s

Cantine Lento

La Calabria, culla e origine del nostro vigneto

Storia, arte, cultura di un passato antico dove si fondano le radici e le basi vitivinicole italiche; vitigni di origine millenaria, patrimonio ampelografico unico: scopriamolo grazie alle storiche Cantine Lento, “viticultori” da sempre, e al sommelier AIS Roberto Re.

martedì 12 novembre h 21

Improvvisazione musicale disegnata

Alfred

Maltempo (BAO Publishing)

con Michele Foschini

Il fumettista disegna live lasciandosi ispirare da una playlist di canzoni italiane e dalla trama dell’ultimo lavoro: Mimmo, quindici anni, sogna di sfuggire a un destino già scritto e così, quando il casting di una celebre trasmissione musicale sta per arrivare nel suo paesino, quello diventa un’idea fissa, il suo unico orizzonte di vita.

martedì 12 novembre h 21

La mappa del mondo

I signori degli oceani

con Giorgio Cuscito, Mirko Mussetti e Valentina Porta

Gli analisti di “LIMES” raccontano il nuovo numero della rivista di geopolitica.

a cura di “LIMES”

in collaborazione con YouTrend

mercoledì 13 novembre h 18

La storia pubblica di un caso di coscienza

Clotilde Bertoni

Nel nome di Dreyfus (il Mulino)

con Mariolina Bertini e Chiara Lombardi

L’affaire per eccellenza: la storia dai mille volti dell’ingiusta condanna per alto tradimento del capitano ebreo Dreyfus fu un caso spiazzante, che, tra processi, polemiche giornalistiche e scontri parlamentari, lacerò la Francia, catturò la scena internazionale e segnò la memoria collettiva per sempre.

mercoledì 13 novembre h 21

Daphne Du Maurier vs Alfred Hitchcock

reading di e con Paola Zoppi

Quanto del genio e della scrittura di Daphne Du Maurier ancora oggi fatica a emergere dall'ingombrante ombra di Alfred Hitchcock? Il reading cerca di ricostruire la vita della scrittrice inglese, i turbamenti e le piccole rivoluzioni compiute attraverso la scrittura che l'hanno vista tra le pioniere del genere noir.

mercoledì 13 novembre h 18

L’AI influenzerà le elezioni?

con Fabio Malagnino e Luca Rinaldi, modera Marinella Belluati

Qual è l’impatto dell’intelligenza artificiale sui processi elettorali contemporanei, come può influenzare il voto, compromettere la sicurezza elettorale e manipolare le informazioni.

a seguire

La deriva della tech economy: utopia o distopia?

con Valentina Goglio e Francesca Coin

Una riflessione su come le trasformazioni della società guidate dall’innovazione tecnologica aprano prospettive di un futuro sempre più automatizzato, il cui rovescio della medaglia è rappresentato dal rischio di concentrazione del potere, disuguaglianze e perdita di controllo umano.

mercoledì 13 novembre h 18

Giuseppe Catozzella

Il fiore delle illusioni (Feltrinelli)

e con Fabio Geda, moderano Aurora Farina Perseu e Chiara Tornabene

in collaborazione con Viola Branco, Isabella Curcio e Valentina Nardi

Francesco cresce nella periferia di Milano, figlio di meridionali e con il sogno di scrivere. Ne è convinto per dieci mesi l’anno, finché non torna d’estate in Basilicata: lì, dove la vita sembra più autentica, ritrova il cugino in compagnia del quale le costrizioni della città si trasformano in libertà.

In collaborazione con Parole in tazza grande, progetto di avvicinamento alla lettura a cura della Biblioteca Archimede di Settimo Torinese e della Fondazione ECM nell’ambito di Come crisalidi

giovedì 14 novembre h 18

BOtteghe storiche con Enrica Tesio

giovedì 14 novembre h 18

Clarice Lispector a Berna

Roberto Francavilla

Città senza demoni (Feltrinelli)

con Vittoria Martinetto e Thomas Petrucci, chitarra, modera Stefano Vitale

A Berna, dove approda nel 1946, Clarice Lispector è prima di tutto la moglie di un diplomatico: bellissima, enigmatica e colta, attrae la curiosità di un ambiente elitario ma chiuso. Ma la capitale svizzera è troppo piccola e silenziosa, fredda e noiosa per una scrittrice come lei.

giovedì 14 novembre h 18.30 | Barney’s

The Circle of Love

Il corpo e l’evoluzione del piacere

con Elisa Sevino

Per vivere una sessualità serena e consapevole è importante conoscere il proprio corpo e prendersene cura. Come imparare a riconoscere il piacere? Come si evolve il piacere nel corso della nostra vita e nelle nostre esperienze sessuali?

giovedì 14 novembre h 21

L’addormentatore di bambini è tornato

Donato Carrisi

La casa dei silenzi (Longanesi)

Pietro Gerber, ipnotista di bambini, è abituato a navigare i labirinti della mente, ma ora è lui a smarrirsi. Una figura inquietante, una donna dall’aria triste e vestita sempre di scuro e che non parla mai, invade i sogni e la realtà, trasformando la sua vita in un incubo.

partner Reale Mutua

giovedì 14 novembre h 21.30 circolo della musica Rivoli

Saba Anglana e Fabio Barovero

La mia geografia

Uno spettacolo-concerto in cammino lungo l’ albero genealogico che spazia dall’Italia all’Africa Orientale, descritto dai canti legati alla terra e delle origini: attraverso l’utilizzo di molteplici lingue, in un fitto intreccio tra musica e parole, la voce dell’attrice, cantante e autrice Saba Anglana scava come una radice nel terreno della memoria, unendosi alla natura e ai suoi elementi - vento, foresta, acqua, montagne, deserti - in cerca di un loro comune denominatore. Con lei sul palco Fabio Barovero a musica e incursioni elettroniche, per un viaggio vibrante dal blues del Corno d’Africa, ai ritmi del versante occidentale, dalle corde mistiche dei cantastorie alle composizioni etiopi di derivazione copta ortodossa, sulle traiettorie di sonorità che migrano tra i continenti e fecondano i generi.

venerdì 15 novembre h 18

Lingua Madre Duemilaventiquattro

Racconti di donne non più straniere in Italia

presentazione del libro edito da Edizioni SEB27

saluti istituzionali di Marina Chiarelli, Annalena Benini e Giulio Biino, introduce Daniela Finocchi, con le vincitrici e le autrici

Esposizione delle fotografie selezionate alla XIX edizione del Concorso Lingua Madre per il Premio speciale Fondazione Sandretto Re Rebaudengo a cura di Filippo Maggia. Proiezioni: booktrailer del volume Lingua Madre Duemilaventiquattro e puntata speciale di Spaziolibero - Rai 3 dedicata alla premiazione del XIX Concorso letterario nazionale Lingua Madre.

venerdì 15 novembre h 21

La graphic novel di Diabolik

Gianni Tacconella

Il delitto di via Fontanesi (001 Edizioni)

con Marco Vettorato e Mario Greco

Il giovane operaio pugliese Mario Giliberti viene trovato assassinato in circostanze oscure. L’omicida, noto come Diabolich, terrorizza la città e invia lettere a stampa e polizia: proprio questa vicenda realmente accaduta ha ispirato le sorelle Giussani nella creazione del celebre Diabolik.

a cura di Cooperativa Letteraria

in collaborazione con Libreria Internazionale Luxemburg e 001Edizioni

venerdì 15 novembre h 21

Come la musica underground ha conquistato le classifiche

Luca De Gennaro

Generazione alternativa 1991-1995 (Rizzoli Lizard)

con Marco Zatterin, Carlo Bordone, Giorgio Valletta, Paolo Ferrari

modera Paola Italiano

Nei ‘90, l’industria musicale affronta una rivoluzione inaspettata: il pop degli ‘80 vive un momento di crisi, il grunge e l’hip hop emergono, spostando il focus verso band come Nirvana e Pearl Jam. Il critico musicale, voce di Radio Capital, racconta la trasformazione di quel periodo, dalle scene dei rave alle rivalità tra Blur e Oasis.

sabato 16 novembre h 10.30

Scriptura crescit cum legente #2

Lector adolescit cum libro

invito alla lettura meditativa con Maciej Bielawski

Il detto «Scriptura crescit cum legente», coniato da Gregorio Magno, seppur riferito alla lettura della Bibbia, può essere applicato a qualsiasi lettura se questa è seria, impegnata, esistenziale e profonda, e così si anche può dire che «Lector adolescit cum libro». Si tratta di un legame tra vivere e leggere. Questo che nel linguaggio filosofico è conosciuto come circolo ermeneutico e nella spiritualità è chiamato lettura meditativa, nel fondo vuol dire che l’esperienza consapevole della vita schiude i significati più profondi dei testi che a loro volta illuminano la vita.

sabato 16 novembre h 10.30-12.30 | Il guardiano del faro di H. Sienkiewicz

sabato 14 dicembre h 10.30-12-30 | Racconti di un pellegrino russo, secondo racconto

in collaborazione con Torino Spiritualità nell’ambito di Come crisalidi

sabato 16 novembre h 11

I giornali, spiegati bene

La rassegna stampa del Post

con Luca Sofri e Francesco Costa

Torna l’appuntamento cult del sabato mattina per orientarsi fra titoli, notizie e parole dell’informazione.

prenotazioni su circololettori.it da mercoledì 6 h 15

anche in streaming sul canale youtube del Circolo

sabato 16 novembre h 16

Chi sono io, quando viaggio?

Laboratorio per bambine e bambini 5-10 anni

con Anna Benotto

a partire da Viaggi (LupoGuido)

Attraverso le avventure di un orso, ci interroghiamo sul rapporto che abbiamo con l’esperienza del viaggio, sul desiderio e al tempo stesso sul timore di scoprire un altrove che ci porta un po’ più lontano dalle nostre certezze e dalle abitudini di tutti i giorni.

in collaborazione con LupoGuido

sabato 16 novembre h 17

Sei registi per immaginare un paese

Daniela Persico

Controcampo italiano (minimum fax)

con Isabella Sandri e Giuseppe M. Gaudino, modera Edoardo Peretti

Il collettivo di «schegge impazzite» formato dai registi Paolo Benvenuti, Antonio Capuano, Giuseppe M. Gaudino e Isabella Sandri, Franco Maresco e Corso Salani, ha saputo restituire all’immagine in movimento la capacità di interrogare lo spettatore e immergerlo nella fertilità del dubbio.

a cura di Associazione Museo Nazionale del Cinema e Torino Film Festival

sabato 16 novembre h 18

Scrivere può curare

Laura Imai Messina

Tutti gli indirizzi perduti (Einaudi)

con Marta Barone

Su un’isola del mare interno di Seto, le lettere mai recapitate custodiscono storie di amori perduti e desideri inespressi. Ogni messaggio, come una bottiglia alla deriva, rivela il potere terapeutico della scrittura e la magia delle connessioni invisibili.

sabato 16 novembre h 18.30

Merenda Selvaggia (over 18) tra Buzzati e Fellini

«Mastorna, come il relitto di una nave af­fondata, è andato a nutrire tutti i miei film successivi»: così Fellini esorcizzava il suo film mai realizzato, Viaggio di G. Mastorna nato dalla lettura del buzzatiano Il sacrilegio. Cosa significa crescere? Cosa comporta smettere scientemente di farlo? Tuffandoci tra le pagine e i bozzetti di questa storia oscura, attingiamo alle nostre paure più fonde, per poi brindarci su.

